Три російські винищувачі Су-34 вдалося збити під час їхньої спроби підлетіти ближче та завдати ударів КАБами по позиціях українських військ.

Про це розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі Армія TV.

«Знахабніли, підійшли ближче, намагалися бити керованими авіабомбами на більшу глибину оборони наших військ. Ви знаєте, що КАБи масою 500 кг можуть летіти десь 20-25 кілометрів від лінії бойового зіткнення… Але коли хочеться і руки чешуться завдати далі удар, то, відповідно, треба підлетіти ближче», - розповів він.

За його словами, це була робота українських ракетних підрозділів, зокрема ППО.

«Це відбулося блискавично, швидко, витончено. Як любить командувач Повітряних сил організовувати. Як було не вперше уже - на Брянському напрямку і на Одещині двічі, коли ворога застали зненацька», - сказав Ігнат.

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У своєму Facebook Юрій Ігнат натякнув, що російські літаки могли збити з зенітно-ракетного комплексу Patriot.