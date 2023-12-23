Три російські винищувачі Су-34 вдалося збити під час їхньої спроби підлетіти ближче та завдати ударів КАБами по позиціях українських військ. 

Про це розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі Армія TV.

«Знахабніли, підійшли ближче, намагалися бити керованими авіабомбами на більшу глибину оборони наших військ. Ви знаєте, що КАБи масою 500 кг можуть летіти десь 20-25 кілометрів від лінії бойового зіткнення… Але коли хочеться і руки чешуться завдати далі удар, то, відповідно, треба підлетіти ближче», - розповів він. 

За його словами, це була робота українських ракетних підрозділів, зокрема ППО. 

«Це відбулося блискавично, швидко, витончено. Як любить командувач Повітряних сил організовувати. Як було не вперше уже - на Брянському напрямку і на Одещині двічі, коли ворога застали зненацька», - сказав Ігнат. 

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Протягом двох років війни в Україні росіяни не лише налагодили масове виробництво іранських безпілотників «Шахед» у себе, але й розпочали їх модифікацію та вдосконалення.

У своєму Facebook Юрій Ігнат натякнув, що російські літаки могли збити з зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Збиття трьох російських «сушок» Юрій Ігнат назвав топподією. Мовляв, схоже було лише на початку повномасштабного вторгнення - коли росіяни поводилися нахабно та залітали фактично над українськими містами. Тоді їх можна було перехопити «Буками» та «С-300». 

«Зараз, після тривалої паузи у збитті саме такого типу літака, для нас це дійсно топподія місяця або й пів року. Росіяни знахабніли знову, тобто їх нічого не навчила брянська історія, одеські історії, де були теж перехоплені і Су-24, і Су-35», - прокоментував Ігнат в ефірі Українського радіо. 

Напередодні стало відомо, що українські військові знищили три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 на південному напрямку. 

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