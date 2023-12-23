У черзі на кордоні з Польщею заблоковані понад чотири тисячі вантажівок. Вони чекають, аби проїхати на територію України.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

«На ранок ми маємо заблокованими 4 напрямки - це кордони на пунктах пропуску Рава-Руська, Краківець, Ягодин та Шегині», - сказав Демченко.

Він розповів, що нині пункт пропуску Ягодин перетинає вдесятеро менше вантажівок, ніж це було до блокади.

«До прикладу, якщо говорити про напрямок пункту пропуску Ягодин, коли до цього кордон перетинало близько 1200-1500 вантажних транспортних засобів в обох напрямках. То на даний час кордон перетинає близько 120-150 вантажівок в обох напрямках», - додав Демченко.

За словами речника, легкові автівки та автобуси можуть проїхати без перешкод.

У Держприкордонслужбі додали, що напередодні свят зросла кількість українців, які перетинають кордон.

Напередодні в Уряді повідомили, що Київ та Варшава узгодили план дій щодо розблокування кордону.