Росіяни завезли «цілий батальйон» пропагандистів в тимчасово окупований Мелітополь. 

Так окупаційна влада намагається поширювати фейки про начебто відбудову міста та покращення життя у ньому. 

Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров. 

За його словами, окупанти обіцяють зробити ремонт у місцевій спортивній школі. Хоча насправді заклад був відремонтований ще у 2017 році. 

Також розповідають про будівництво пологового будинку, який побудували ще у 2021 році.

«Цілий батальйон пропагандистів, який намагається промити мізки, але найбільше вони зорієнтовані на тих, хто живе у РФ», - уточнив мер.

Федоров зауважив, що жоден український журналіст, який до повномасштабного вторгнення працював у Мелітополі, не погодився співпрацювати з окупаційною владою. 

Як розповів законний міський голова Мелітополя, росіяни завезли у місто багато так званих журналістів з континентальної Росії, які «бігають по Мелітополю і розповідають, як гарно живеться при окупації, видаючи бажане за дійсне».

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«Газети вони видають сьогодні майже всі, які видавались до 24 лютого 2022 року. Лише змінили букви на свої «Z» або на свої «V», - сказав Федоров.

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