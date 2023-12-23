Президент США Джо Байден підписав закон про оборонні видатки на 2024 фінансовий рік.

Документ передбачає рекордні 886 мільярдів на оборонні потреби. Це на 3% більше у порівнянні з 2023 роком.

Серед рекордних витрат - 300 млн на допомогу Україні.

«Закон надає критично важливі повноваження, яких ми потребуємо для створення армії, необхідної для стримування майбутніх конфліктів, одночасно підтримуючи військовослужбовців, їхніх подружжя та сім’ї, які щодня виконують цю місію», - йдеться на сайті глави Білого дому.

Закон про санкціонування національної оборони Конгрес ухвалив минулого тижня. Сенат США погодив його двопартійною більшістю 87 проти 13. У Палаті представників документ підтримали 310 конгресменів проти 118.

Закон охоплює все, що потрібно американській армії - від підвищення зарплат військовослужбовцям і закупівлі військових кораблів до підтримки іноземних партнерів.

Більше по темі Росія модернізує ударні «шахеди» Протягом двох років війни в Україні росіяни не лише налагодили масове виробництво іранських безпілотників «Шахед» у себе, але й розпочали їх модифікацію та вдосконалення.

Документ продовжує до кінця 2026 року один із напрямків допомоги Україні - Ініціативу сприяння безпеці. На цю програму планують виділити 300 мільйонів доларів.

Ця сума є невеликою, у порівнянні з 61 мільярдом доларів, про які Джо Байден просить Конгрес для допомоги Україні.

Раніше республіканці заблокували фінансування для України. Вони вимагають від демократів посилення прикордонного та імміграційного законодавства США.