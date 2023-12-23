ДБР повідомило про підозру керівнику апарату Київської міської військової адміністрації. За даними слідства, він допомагав столичним депутатам ухилятися від військової служби. 

Як повідомили в ДБР, чоловік незаконно «направляв» депутатів з військової частини нібито у відрядження до військової адміністрації Києва.

«Посадовець сприяв оформленню липового «відрядження» трьом міським депутатам та одному з їхніх помічників. Незаконному перебуванню у КМВА сприяв командир однієї з військових частин тероборони, де чоловіки мали проходити службу за мобілізацією», - йдеться у повідомленні ДБР.

У бюро зазначили, що майже рік фігуранти не з’являлись на військову службу. Проте отримували грошове забезпечення із частини.

У серпні їм повідомили про підозру в ухиленні від несення військової служби. 

Тепер підозру отримав і посадовець КМВА, який, за даними ДБР, сприяв оформленню «липового відрядження».

Чиновнику загрожує до 10 років за ґратами.

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