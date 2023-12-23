У Києві перевірять усі укриття. Це анонсували в КМВА.

Так вирішили після того, як напередодні в укритті однієї зі шкіл обвалилася стеля під час тривоги.

«Ще від вчорашнього дня в місті в цілому і в кожному районі окремо створені комісії з залученням необхідних фахівців для перевірки укриттів на предмет безпеки (в тому числі стану інженерних мереж)», - йдеться в повідомленні міської влади.

Комісії мають перевірити укриття до 29 грудня. Якщо будуть виявлені недоліки, КМВА вимагає виправити їх якнайшвидше.

Напередодні в шкільному укритті в Солом'янському районі впала підвісна стеля. Це трапилося під час повітряної тривоги. У приміщенні були діти, однак ніхто не постраждав.