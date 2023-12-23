У Києві перевірять усі укриття. Це анонсували в КМВА. 

Так вирішили після того, як напередодні в укритті однієї зі шкіл обвалилася стеля під час тривоги. 

«Ще від вчорашнього дня в місті в цілому і в кожному районі окремо створені комісії з залученням необхідних фахівців для перевірки укриттів на предмет безпеки (в тому числі стану інженерних мереж)», - йдеться в повідомленні міської влади. 

Комісії мають перевірити укриття до 29 грудня. Якщо будуть виявлені недоліки, КМВА вимагає виправити їх якнайшвидше. 

Напередодні в шкільному укритті в Солом'янському районі впала підвісна стеля. Це трапилося під час повітряної тривоги. У приміщенні були діти, однак ніхто не постраждав. 

У КМВА повідомили, що у приміщенні зірвало вентиль батареї. Частина стелі швидко увібрала в себе воду та обвалилася.

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Згодом відзвітували, що після аварії стелю вже полагодили. 

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