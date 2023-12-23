Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Росія «назавжди втратила Україну» і більше не здатна досягати своїх військових цілей.

Про це він сказав в інтерв'ю німецькому інформаційному агентству DPA. 

«Путін втратив Україну назавжди. Це велика стратегічна поразка Росії», - сказав Столтенберг. 

За його словами, Путін хотів зупинити Україну на шляху до НАТО та ЄС. Однак, вийшло навпаки. 

«Зараз Україна ближче до НАТО та Європейського Союзу, ніж будь-коли раніше», - зауважив Столтенберг. 

Генсек вкотре повторив впевненість, що Україна врешті-решт стане членом НАТО. 

Водночас Єнс Столтенберг не вірить у швидке завершення війни з огляду на розвиток подій. 

На думку генерального секретаря, наразі немає ознак того, що після виборів у березні Путін змінить свою політику. 

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«У нас немає жодних ознак того, що Путін змінить свої цілі та свою політику. Він і надалі намагатиметься окупувати більше території», - сказав Столтенберг.

Столтенберг також вказав на велику ціну, яку Росія платить за війну проти України. За його словами, РФ уже втратила сотні літаків, тисячі танків і 300 тисяч солдатів. У країні зросла інфляція та знизився рівень життя. 

В Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що цілі росіян на 2024 рік не змінилися.

Вони й надалі хочуть вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей, а також зберегти контроль над усіма тимчасово окупованими українськими територіями.

«Цілі, які ставив перед собою путін щодо проведення так званої «сво», - не досягнуті ані в 2022, ні в 2023 році. Він їх просто переносить на наступний рік», - зазначив представник ГУР Вадим Скібіцький.

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