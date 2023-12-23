Міністерство оборони розглядає можливість повідомляти чоловіків про необхідність з’явитись у ТЦК через електронне сповіщення.

Про це сказав міністр оборони Рустем Умєров в інтерв'ю Суспільному. 

За його словами, спочатку потрібно проаналізувати бази даних військовозобов'язаних. 

«Вирішимо, як ці дані облікувати. Тому що - це військовозобов’язаний, чи військовослужбовець, чи вже ветеран? Після обліку - чи ця категорія чоловіків буде взагалі запропонована на військову службу чи ні. Тобто це достатньо величезний механізм, який треба обговорювати покроково», - сказав міністр. 

Електронні запрошення можуть отримати всі військовозобов'язані - як ті, що перебувають в Україні, так і за кордоном. 

«Якщо ми вже ухвалимо рішення по категоріях, запрошення надішлемо усім», - додав Умєров. 

Він зазначив, що зараз Міністерство оборони працює над технічними рішеннями, щоб цей процес був цивілізованим.

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