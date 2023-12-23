Міністерство оборони розглядає можливість повідомляти чоловіків про необхідність з’явитись у ТЦК через електронне сповіщення.

Про це сказав міністр оборони Рустем Умєров в інтерв'ю Суспільному.

За його словами, спочатку потрібно проаналізувати бази даних військовозобов'язаних.

«Вирішимо, як ці дані облікувати. Тому що - це військовозобов’язаний, чи військовослужбовець, чи вже ветеран? Після обліку - чи ця категорія чоловіків буде взагалі запропонована на військову службу чи ні. Тобто це достатньо величезний механізм, який треба обговорювати покроково», - сказав міністр.

Електронні запрошення можуть отримати всі військовозобов'язані - як ті, що перебувають в Україні, так і за кордоном.

«Якщо ми вже ухвалимо рішення по категоріях, запрошення надішлемо усім», - додав Умєров.

Він зазначив, що зараз Міністерство оборони працює над технічними рішеннями, щоб цей процес був цивілізованим.