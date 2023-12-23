Міський голова Лондона Садік Кан вирішив передати Україні частину автомобілів, які підлягають утилізації.

Про це пише The Independent.

Передати Україні автівки, які британці здають на брухт у рамках програми боротьби зі шкідливими викидами, раніше просив Київський міський голова Віталій Кличко.

Спочатку Садік Кан відмовився це зробити. Однак, після критики та закликів змінити свою позицію, лондонський мер передумав.

За даними ЗМІ, міський голова Лондона Садік Кан разом з ексміністром оборони Британії Беном Воллесом звернулися до міністра транспорту країни Марка Харпера.

Вони просили дозволити лондонцям та іншим людям по всій країні передати автомобілі Україні, які підлягають утилізації.

«Ми розуміємо, що (в України - ред.) існує особлива потреба в транспортних засобах типу 4×4, а також транспортних засобів екстреної допомоги», - йдеться у листі.

Раніше британські ЗМІ писали, що мер Києва Віталій Кличко запропонував лондонському колезі Садіку Кану передати Україні частину автомобілів, які підлягають утилізації. Їх можна було б використовувати у зоні бойових дій.

У Лондоні діє програма Ulez, за якою автомобілісти можуть отримати одноразову виплату у 2000 фунтів стерлінгів (понад 2400 доларів США), якщо вони здадуть на металолом авто, яке не відповідає вимогам податку на забруднення навколишнього середовища.

ЗМІ писали, що під програму зазвичай підпадають повнопривідні авто й пікапи, які «вкрай необхідні на передовій» в Україні.