У Києві демонтували ще один пам'ятник - учасникам «січневого збройного повстання 1918 року».
Він був розташований у центрі столиці - в Маріїнському парку.
«Ідеологічна роль цього постаменту полягала у возвеличенні більшовиків, котрі влаштували збройний заколот проти Української Центральної Ради та Української Народної Республіки. Нам десятиліттями навʼязували в герої - радянських та імперських катів. Тепер настав час назавжди позбутися ворожого культурологічного впливу», - сказала заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.
Пам’ятник важив близько 2,5 тонн. Демонтували його за допомогою спеціальної техніки.
Раніше у Києві демонтували монумент екіпажу радянського бронепоїзда «Таращанець» та пам’ятник більшовицькому військовому діячеві Миколі Щорсу.
У листопаді Уряд вилучив пам'ятники російському письменнику Олександру Пушкіну, більшовицькому ватажку Миколі Щорсу, а також іншим російським і радянським діячам з Державного реєстру пам’яток культурної спадщини національного значення.
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