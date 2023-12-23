У Києві демонтували ще один пам'ятник - учасникам «січневого збройного повстання 1918 року».

Він був розташований у центрі столиці - в Маріїнському парку.

«Ідеологічна роль цього постаменту полягала у возвеличенні більшовиків, котрі влаштували збройний заколот проти Української Центральної Ради та Української Народної Республіки. Нам десятиліттями навʼязували в герої - радянських та імперських катів. Тепер настав час назавжди позбутися ворожого культурологічного впливу», - сказала заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

Пам’ятник важив близько 2,5 тонн. Демонтували його за допомогою спеціальної техніки.