Російські війська мають незначне просування на лівому березі Дніпра у Херсонські області. Водночас українські військові зберегли свої позиції в районі Кринок.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.
«Геолокаційні кадри, опубліковані 23 грудня, показують, що російські війська просунулися в західній частині Кринок на східному березі. Російський мілблогер заявив, що підрозділи російської 810-ї окремої морської піхотної бригади (Чорноморський флот) захопили деякі позиції в районі Кринок. Українські сили зберегли позиції в районі Кринок, де тривають позиційні бої», - пишуть аналітики ISW.
Вони зазначають, що у цьому районі росіяни використовують заборонену хімічну зброю.
За даними фахівців ISW, 810-та бригада морської піхоти Чорноморського флоту РФ підтвердила, що навмисно застосовує хімічну зброю проти ЗСУ.
У п'ятницю, 22 грудня, окупанти опублікували допис у Telegram, де розповіли про «радикальну зміну тактики» проти українських військових у Кринках Херсонської області.
«У дописі стверджується, що підрозділи 810-ї морської піхотної бригади морської піхоти провели ротацію в районі Кринок і застосовують нову тактику «скидання гранат К-51 з безпілотників» на українські позиції, щоб викурити українські сили з їхніх позицій і піддати їх обстрілу з різних видів зброї», - йдеться у звіті ISW.
Росіяни також опублікували кадри, на яких, очевидно, видно таке скидання К-51 на позицію українських військ, ймовірно, в Кринках.
За даними ISW, аерозольні гранати К-51 наповнені подразнюючим газом CS - сльозогінним газом, що використовується для боротьби з масовими заворушеннями.
В Інституті вивчення війни наголосили, що це є порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї, учасником якої є Росія.
За даними Генерального штабу, на Херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують заходи із розширення плацдарму.
«Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 17 безуспішних штурмових дій, отримав гідну відсіч та відступив», - повідомили в Генштабі.
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