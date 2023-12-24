Російські війська мають незначне просування на лівому березі Дніпра у Херсонські області. Водночас українські військові зберегли свої позиції в районі Кринок.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

«Геолокаційні кадри, опубліковані 23 грудня, показують, що російські війська просунулися в західній частині Кринок на східному березі. Російський мілблогер заявив, що підрозділи російської 810-ї окремої морської піхотної бригади (Чорноморський флот) захопили деякі позиції в районі Кринок. Українські сили зберегли позиції в районі Кринок, де тривають позиційні бої», - пишуть аналітики ISW.

Вони зазначають, що у цьому районі росіяни використовують заборонену хімічну зброю.

За даними фахівців ISW, 810-та бригада морської піхоти Чорноморського флоту РФ підтвердила, що навмисно застосовує хімічну зброю проти ЗСУ.

У п'ятницю, 22 грудня, окупанти опублікували допис у Telegram, де розповіли про «радикальну зміну тактики» проти українських військових у Кринках Херсонської області.

«У дописі стверджується, що підрозділи 810-ї морської піхотної бригади морської піхоти провели ротацію в районі Кринок і застосовують нову тактику «скидання гранат К-51 з безпілотників» на українські позиції, щоб викурити українські сили з їхніх позицій і піддати їх обстрілу з різних видів зброї», - йдеться у звіті ISW.

Росіяни також опублікували кадри, на яких, очевидно, видно таке скидання К-51 на позицію українських військ, ймовірно, в Кринках.

За даними ISW, аерозольні гранати К-51 наповнені подразнюючим газом CS - сльозогінним газом, що використовується для боротьби з масовими заворушеннями.

В Інституті вивчення війни наголосили, що це є порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї, учасником якої є Росія.