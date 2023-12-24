Команда Kyiv Post вітає всіх українців з Різдвом!

І вітаємо Україну з переходом на новоюліанський календар, за яким Різдво святкує більшість християнських церков.

Це ще один величезний крок на нашому шляху повернення до родини вільних народів, ще один наш крок геть від російського імперіалізму та деспотії.

Нехай наближається для України час отримання доброї звістки втіхи та радості й здобуття міцного миру!

Дякуємо всім нашим читачам і прихильникам, а головне, усім, хто поруч і далеко, хто підтримує Україну в цей час випробувань, героїзму, незламної надії та впевненості у Перемозі.

Дух Різдва, незалежно від вашої віри та походження, у Різдвяний Святвечір, об’єднує в ім’я добра, порозуміння та світлого майбутнього!

З Різдвом!