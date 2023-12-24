Міжнародні партнери готують літаки F-16 для України. Цей процес йде за планом як і домовлялися в рамках «повітряної» коаліції.

Про це розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Він зазначив, що винищувачі ще не в Україні й наразі не йдеться про те, що ми отримаємо їх до кінця року.

«Готують. Не передали, не в Україні, не до кінця року. Все йде планомірно як передбачено домовленостями із нашими партнерами в рамках коаліції з країн, які нам допомагають переходити на новий для нас тип літака - це F-16», - сказав він в ефірі телемарафону.

Речник пояснив, що є кілька модифікацій F-16. Кожна країна модернізує винищувачі залежно від своїх можливостей.

Модифікації літака поділяються на блоки - це блок 15, 20, 30 і аж до 70 блоку.

«Ті F16, які у наших партнерів на озброєнні і плануються до передачі Україні, мають вже зовсім інший арсенал озброєння, а саме - ракети класу "повітря-повітря", здатні надзвичайно ефективно знищувати будь-який тип повітряних цілей: чи це безпілотник, чи ракета», - пояснив Ігнат.

Юрій Ігнат зауважив, що головним є радар.

«Нам потрібно бачити противника. Нам потрібно краще бачити повітряні цілі, такі, як, скажімо, крилаті ракети чи «шахеди», - сказав речник.

Він переконаний: незалежно від того, якої модифікації F-16 отримає Україна спочатку, це буде модель, яку можна покращувати на підприємствах у Європі та США.

На думку Ігната, про більш сучасні моделі можна буде говорити тоді, коли українські пілоти та вся аеродромна інфраструктура будуть готові повністю експлуатувати такі винищувачі.

Напередодні в Інституті вивчення війни (ISW) припустили, що Україна може отримати першу партію винищувачів F-16 до кінця року.

Цього тижня стало відомо, що Нідерланди готують перші 18 літаків F-16 для передачі України.