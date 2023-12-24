Вночі російська армія вдарила по центру Херсона.

Артилерійський снаряд влучив у житловий будинок. Загинуло літнє подружжя. Ще один херсонець - постраждав.

«На місці загинув 87-річний чоловік та його 81-річна дружина. Вибухову травму, контузію та поранення ноги отримав 54-річний херсонець. Після надання допомоги він відмовився від госпіталізації», - повідомив керівник ОДА Олександр Прокудін.

Також у Центральному районі міста під час розбору завалів рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка. Його особу встановлюють.