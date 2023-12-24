Вночі російська армія вдарила по центру Херсона.
Артилерійський снаряд влучив у житловий будинок. Загинуло літнє подружжя. Ще один херсонець - постраждав.
«На місці загинув 87-річний чоловік та його 81-річна дружина. Вибухову травму, контузію та поранення ноги отримав 54-річний херсонець. Після надання допомоги він відмовився від госпіталізації», - повідомив керівник ОДА Олександр Прокудін.
Також у Центральному районі міста під час розбору завалів рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка. Його особу встановлюють.
Росіяни масовано обстріляли Херсон і напередодні ввечері.
Постраждали семеро людей. Серед них - 15-річна дитина.
Окупанти вдарили про критичній інфраструктурі міста. Стався порив на газових мережах. Виникла пожежа.
Також під ударом вкотре опинився медичний заклад.
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Загалом за добу війська агресора 88 разів обстріляли територію Херсонської області, випустили понад 400 снарядів.
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