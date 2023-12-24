Українці не отримуватимуть повістки через застосунок «Дія».

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров вкотре спростував чутки про вручення повісток через додаток. 

«Наступного року буде 1 млн дронів. Повісток у Дії не буде ніколи. І тільки так», - написав він у своєму Telegram. 

На тлі нових чуток про цифрову мобілізацію, днями міністр навіть пожартував з приводу повісток у «Дії».

«Я думаю, що мені потрібно набити тату, щоб я міг відповідати там - «повісток не буде», - зіронізував Федоров під час подкасту «Слон» на YouTube «Дії». 

Михайло Федоров прокоментував тезу Володимира Зеленського на пресконференції, де він згадав мобілізацію і цифровізацію. 

Міністр запевнив, що йдеться не про «Дію».

«Це стосується реєстру «Оберіг», який є в Міністерстві оборони, це стосується реінженерного процесу, як зробити так, щоб все відбувалося більш цивілізаційно... Без повісток в «Дії», - зауважив Федоров. 

Напередодні міністр оборони Рустем Умєров заявив, що відомство розглядає можливість повідомляти чоловіків про необхідність з’явитись у ТЦК через електронне сповіщення.

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