Українці не отримуватимуть повістки через застосунок «Дія».
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров вкотре спростував чутки про вручення повісток через додаток.
«Наступного року буде 1 млн дронів. Повісток у Дії не буде ніколи. І тільки так», - написав він у своєму Telegram.
На тлі нових чуток про цифрову мобілізацію, днями міністр навіть пожартував з приводу повісток у «Дії».
«Я думаю, що мені потрібно набити тату, щоб я міг відповідати там - «повісток не буде», - зіронізував Федоров під час подкасту «Слон» на YouTube «Дії».
Михайло Федоров прокоментував тезу Володимира Зеленського на пресконференції, де він згадав мобілізацію і цифровізацію.
Міністр запевнив, що йдеться не про «Дію».
«Це стосується реєстру «Оберіг», який є в Міністерстві оборони, це стосується реінженерного процесу, як зробити так, щоб все відбувалося більш цивілізаційно... Без повісток в «Дії», - зауважив Федоров.
Напередодні міністр оборони Рустем Умєров заявив, що відомство розглядає можливість повідомляти чоловіків про необхідність з’явитись у ТЦК через електронне сповіщення.
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