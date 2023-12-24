«Наступного року буде 1 млн дронів. Повісток у Дії не буде ніколи. І тільки так», - написав він у своєму Telegram.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров вкотре спростував чутки про вручення повісток через додаток.

Українці не отримуватимуть повістки через застосунок «Дія».

На тлі нових чуток про цифрову мобілізацію, днями міністр навіть пожартував з приводу повісток у «Дії».

«Я думаю, що мені потрібно набити тату, щоб я міг відповідати там - «повісток не буде», - зіронізував Федоров під час подкасту «Слон» на YouTube «Дії».

Михайло Федоров прокоментував тезу Володимира Зеленського на пресконференції, де він згадав мобілізацію і цифровізацію.

Міністр запевнив, що йдеться не про «Дію».

«Це стосується реєстру «Оберіг», який є в Міністерстві оборони, це стосується реінженерного процесу, як зробити так, щоб все відбувалося більш цивілізаційно... Без повісток в «Дії», - зауважив Федоров.

Напередодні міністр оборони Рустем Умєров заявив, що відомство розглядає можливість повідомляти чоловіків про необхідність з’явитись у ТЦК через електронне сповіщення.