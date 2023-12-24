Рух вантажівок через пункт пропуску «Медика-Шегині» відновлено.

Польські фермери припинили акцію протесту. Про це повідомили в Державній прикордонній службі.

«За інформацією, отриманою від Прикордонної варти Республіки Польща, сьогодні о 09:30 (за київським часом) завершилася акція протесту перед пунктом пропуску «Медика-Шегині», - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що вантажівки можуть проїжджати в Україну в звичайному режимі.

Напередодні польські фермери заявили, що призупиняють свій протест на свята. Вони не виключають, що більше не блокуватимуть кордон, якщо Уряд виконає їхні вимоги.

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський запевнив, що вимоги будуть задоволені, але для цього потрібен час.

Водночас польські перевізники обіцяють посилити блокаду на пункті «Дорогуськ». Вони планують пропускати лише по одній комерційній вантажівці кожні три години замість трьох щогодини.