Польські фермери розблокують на свята пункт пропуску «Медика-Шегині».

Про це заявив організатор протесту з ініціативи «Ошукане село» Роман Кондрув, повідомляє RMF24.

Фермери вирішили призупинити блокаду з 24 грудня до 2 або 3 січня 2024 року.

За словами Кондрува, якщо він отримає письмове підтвердження виконання їхніх вимог від польського премʼєра, акцію, ймовірно, відновлювати не будуть.

Призупинення протесту підтвердили й у польському міністерстві з питань сільського господарства. Там зазначили, що фермери припинять свою акцію в неділю о 8-ій ранку.

Міністр сільського господарства Чеслав Секерський запевнив, що вимоги будуть задоволені, але для цього потрібен час.