Польські фермери розблокують на свята пункт пропуску «Медика-Шегині».
Про це заявив організатор протесту з ініціативи «Ошукане село» Роман Кондрув, повідомляє RMF24.
Фермери вирішили призупинити блокаду з 24 грудня до 2 або 3 січня 2024 року.
За словами Кондрува, якщо він отримає письмове підтвердження виконання їхніх вимог від польського премʼєра, акцію, ймовірно, відновлювати не будуть.
Призупинення протесту підтвердили й у польському міністерстві з питань сільського господарства. Там зазначили, що фермери припинять свою акцію в неділю о 8-ій ранку.
Міністр сільського господарства Чеслав Секерський запевнив, що вимоги будуть задоволені, але для цього потрібен час.
‼️ Protest w #Medyka zawieszony od jutra, od godz. 8:00.— Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (@MRiRW_GOV_PL) December 23, 2023
Minister @CzSiekierski i sekretarz stanu @EKOlodziejczak_ spotkali się dziś z protestującymi rolnikami w Medyce. 🤝
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia wspólnie podzielili się opłatkiem.🎄 pic.twitter.com/8t6TT82tmL
Водночас польські перевізники продовжать блокаду кордону і на свята.
Більше того, обіцяють посилити свою акцію на пункті «Дорогуськ».
Там планують пропускатимуть лише по одній комерційній вантажівці кожні три години замість трьох щогодини.
Про це заявила одна з лідерів протесту далекобійників у Дорогуську Едита Озигала.
«Ми посилюємо протест, пропускаючи лише одну вантажівку кожні три години», - сказала вона та запевнила, що перевезення гуманітарної допомоги та військової техніки не блокується.
Зранку у черзі на кордоні з Польщею стояли понад чотири тисячі вантажівок, які намагаються проїхати на територію України.
Напередодні в Уряді повідомили, що Київ та Варшава узгодили план дій для розблокування кордону.
Коментарі (0)