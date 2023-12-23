Польські фермери розблокують на свята пункт пропуску «Медика-Шегині». 

Про це заявив організатор протесту з ініціативи «Ошукане село» Роман Кондрув, повідомляє RMF24.

Фермери вирішили призупинити блокаду з 24 грудня до 2 або 3 січня 2024 року. 

За словами Кондрува, якщо він отримає письмове підтвердження виконання їхніх вимог від польського премʼєра, акцію, ймовірно, відновлювати не будуть. 

Призупинення протесту підтвердили й у польському міністерстві з питань сільського господарства. Там зазначили, що фермери припинять свою акцію в неділю о 8-ій ранку. 

Міністр сільського господарства Чеслав Секерський запевнив, що вимоги будуть задоволені, але для цього потрібен час.

Водночас польські перевізники продовжать блокаду кордону і на свята. 

Більше того, обіцяють посилити свою акцію на пункті «Дорогуськ».

Там планують пропускатимуть лише по одній комерційній вантажівці кожні три години замість трьох щогодини.

Про це заявила одна з лідерів протесту далекобійників у Дорогуську Едита Озигала. 

«Ми посилюємо протест, пропускаючи лише одну вантажівку кожні три години», - сказала вона та запевнила, що перевезення гуманітарної допомоги та військової техніки не блокується.

Зранку у черзі на кордоні з Польщею стояли понад чотири тисячі вантажівок, які намагаються проїхати на територію України. 

Напередодні в Уряді повідомили, що Київ та Варшава узгодили план дій для розблокування кордону. 

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