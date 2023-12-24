Верховний представник Європейського Союзу Жозеп Боррель не бачить жодних ознак того, що російський президент Володимир Путін готовий зупинити війну.

Про це головний європейський дипломат сказав в інтерв'ю The Guardian.

«Путін вирішив продовжувати війну до остаточної перемоги», - сказав Боррель.

Він вважає, що Путіна не влаштовує навіть окупація частини України.

«Путін не може задовольнитися шматком України і залишити решту України в Європейському Союзі, він не може задовольнитися обмеженою територіальною перемогою. Він не відмовиться від війни, особливо перед американськими виборами, які можуть представити йому набагато сприятливіший сценарій», - вважає дипломат.

Жозеп Боррель закликав партнерів готуватися до конфлікту високої інтенсивності протягом тривалого часу та активізувати підтримку Україні.

Більше по темі Столтенберг заявив про «стратегічну поразку» Путіна, але не прогнозує швидке завершення війни Водночас у Головному управлінні розвідки кажуть, що цілі росіян незмінні - вони й надалі хочуть вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей.

За словами дипломата, в Україні на карту поставлене існування Європейського Союзу та європейської демократії.

«Якщо ми не змінимо курс швидко, якщо ми не мобілізуємо всі наші можливості, це дозволить Путіну виграти війну в Україні», - наголосив Боррель.

Боррель зауважив, що Путін помилився у розрахунках щодо своєї армії, а також українського опору та реакції Заходу. Однак, російський президент готовий воювати й надалі, «тому що у нього немає зворотного шляху».