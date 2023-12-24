Верховний представник Європейського Союзу Жозеп Боррель не бачить жодних ознак того, що російський президент Володимир Путін готовий зупинити війну.

Про це головний європейський дипломат сказав в інтерв'ю The Guardian.

«Путін вирішив продовжувати війну до остаточної перемоги», - сказав Боррель. 

Він вважає, що Путіна не влаштовує навіть окупація частини України.

«Путін не може задовольнитися шматком України і залишити решту України в Європейському Союзі, він не може задовольнитися обмеженою територіальною перемогою. Він не відмовиться від війни, особливо перед американськими виборами, які можуть представити йому набагато сприятливіший сценарій», - вважає дипломат. 

Жозеп Боррель закликав партнерів готуватися до конфлікту високої інтенсивності протягом тривалого часу та активізувати підтримку Україні.

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Водночас у Головному управлінні розвідки кажуть, що цілі росіян незмінні - вони й надалі хочуть вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей.

За словами дипломата, в Україні на карту поставлене існування Європейського Союзу та європейської демократії. 

«Якщо ми не змінимо курс швидко, якщо ми не мобілізуємо всі наші можливості, це дозволить Путіну виграти війну в Україні», - наголосив Боррель.

Боррель зауважив, що Путін помилився у розрахунках щодо своєї армії, а також українського опору та реакції Заходу. Однак, російський президент готовий воювати й надалі, «тому що у нього немає зворотного шляху».

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