Наступного року Велика Британія планує зберегти рівень військової підтримки України як мінімум на поточному рівні.

Про це виданню The Telegraph сказав міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон.

За його словами, торік і у 2023 році Лондон виділив Україні понад 2 мільярди фунтів стерлінгів військової підтримки.

Девід Кемерон очікує, що у 2024 році ця сума не зміниться. Крім того, він вважає, що Британія потенційно може надати ще більше допомоги.

«Я думаю, що потенційно ми навіть зможемо зробити більше. Ми вивчаємо питання про те, які складові наших витрат можуть бути переведені на багаторічну основу», - сказав Кемерон.

Він припустив, що можна зробити більше, аби значно наростити кількість зброї та обладнання, яке виробляється британськими оборонними фірмами.

«Ми повинні розглядати збільшення наших запасів як щось добре для українців, а також добре для нас у більш небезпечному світі», - додав британський міністр.

Британський міністр наголосив, що повномасштабна агресія Росії проти України є однією з головних загроз глобальній безпеці.