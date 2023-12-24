Армія РФ зменшила кількість ударів КАБами після втрати трьох Су-34.

Про це сказав речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, зараз росіяни намагаються зібрати інформацію в тих південних районах, де українські військові збили ворожі «сушки».

«Зрозуміло, що вони шукають ті засоби, якими були відправлені ті літаки у «вєчний польот», як то кажуть», - сказав Ігнат.

Він не виключає, що випадки зі збиттям російських літаків можуть повторитися.

За словами Ігната, українські військові можуть проводити такі операції на різних напрямках. Питання в кількості систем, які є на озброєнні в Україні.

«Наші системи, зокрема й надані нам партнерами, далекобійні системи - можуть з'являтися на інших напрямках, а не лише там, де зазнали цієї історії російські Су-34», - додав речник.

Цього тижня українські військові знищили три російські бомбардувальники Су-34 на південному напрямку. Винищувачі вдалося збити, коли ті намагались атакувати якомога глибше за лінію зіткнення.