Армія РФ зменшила кількість ударів КАБами після втрати трьох Су-34. 

Про це сказав речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. 

За його словами, зараз росіяни намагаються зібрати інформацію в тих південних районах, де українські військові збили ворожі «сушки».

«Зрозуміло, що вони шукають ті засоби, якими були відправлені ті літаки у «вєчний польот», як то кажуть», - сказав Ігнат. 

Він не виключає, що випадки зі збиттям російських літаків можуть повторитися. 

За словами Ігната, українські військові можуть проводити такі операції на різних напрямках. Питання в кількості систем, які є на озброєнні в Україні.

«Наші системи, зокрема й надані нам партнерами, далекобійні системи - можуть з'являтися на інших напрямках, а не лише там, де зазнали цієї історії російські Су-34», - додав речник. 

Цього тижня українські військові знищили три російські бомбардувальники Су-34 на південному напрямку. Винищувачі вдалося збити, коли ті намагались атакувати якомога глибше за лінію зіткнення.

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