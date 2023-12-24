Чехія виплачуватиме допомогу українцям, які вирішили повернутися додому.

Відповідні зміни до закону підписав президент країни Петр Павел.

У пояснювальній записці йдеться, що закінчення війни найближчим часом - малоймовірне. Тому програму захисту українських біженців потрібно продовжити ще на рік.

Документ передбачає тимчасовий захист для громадян України в Чехії до березня 2025 року відповідно до рішення Ради Євросоюзу.

Водночас у ньому йдеться про фінансову підтримку біженців, які готові повернутися в Україну.

Розмір коштів, на які можуть розраховувати українці, має визначити Уряд країни.

Українські біженці зможуть скористатися цією програмою лише один раз. Причому зробити це потрібно не пізніше, ніж за три місяці до закінчення права на перебування в Чехії.

Якщо пізніше людина, яка отримала допомогу, захоче отримати довгострокову візу Чехії, їй доведеться повернути половину виплат, отриманих за цією програмою.