У Парижі розпочне роботу міжнародна Коаліція артилерії з посилення української армії.

Про це повідомив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк під час зустрічі із делегацією Сенату парламенту Франції.

Очікується, що нова коаліція запрацює у січні 2024 року.

У Міноборони наголосили на важливості посилення вогневої міці завдяки постачанню артилерійських систем.

Зокрема, Збройні Сили України зацікавлені у подальшій закупівлі для своїх потреб самохідних артилерійських установок Caesar.

«САУ Caesar у бою продемонстрували високу ефективність, точність», - сказав Іван Гаврилюк.