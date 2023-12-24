У Парижі розпочне роботу міжнародна Коаліція артилерії з посилення української армії. 

Про це повідомив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк під час зустрічі із делегацією Сенату парламенту Франції.

Очікується, що нова коаліція запрацює у січні 2024 року. 

У Міноборони наголосили на важливості посилення вогневої міці завдяки постачанню артилерійських систем. 

Зокрема, Збройні Сили України зацікавлені у подальшій закупівлі для своїх потреб самохідних артилерійських установок Caesar.

«САУ Caesar у бою продемонстрували високу ефективність, точність», - сказав Іван Гаврилюк.

Наступного року заплановані випробування управління вогнем САУ Caesar із застосуванням штучного інтелекту.

За словами заступника міністра оборони, застосування ШІ дозволить скоротити використання боєприпасів на пристрілку й ураження цілей на 30%.

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