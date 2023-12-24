Сергій Коляда
Сергій Коляда
Сергій Коляда – український карикатурист та книжковий ілюстратор. Живе і працює в Києві. Він бере участь у багатьох мистецьких виставках і ярмарках, працює в анімаційних студіях, різних журналах і газетах.
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Минулого тижня до Расєї звернувся той, хто називає себе Путіним
гру. 19, 11:23
Минулого тижня до Расєї звернувся той, хто називає себе Путіним
Сергій Коляда
За зустріччю Байдена і Зеленського підглядали уважно
гру. 14, 11:00
За зустріччю Байдена і Зеленського підглядали уважно
Сергій Коляда
Володимире, говори! Це Орбан! Я в Парижі! Не чую твоїх інструкцій
гру. 12, 09:47
Володимире, говори! Це Орбан! Я в Парижі! Не чую твоїх інструкцій
Сергій Коляда
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній У Міноборони анонсували артилерійську коаліцію
Далі » Про демобілізацію можна буде говорити тільки після війни, - Умєров