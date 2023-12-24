Слово «демобілізація» можна буде використовувати тільки після того, як закінчиться війна.

Про це в інтерв'ю Суспільному сказав міністр оборони Рустем Умєров.

Він запевнив, що військові зможуть мати відпочинок або часткове звільнення. Відповідні рішення, за словами Умєрова, вже знайшли.

«Оскільки ворог продовжує бойові дії, ми знайшли рішення, які дадуть можливість людині, яка вже два роки перебуває в периметрі, зрозуміти, які правила будуть для того, щоб вона перепочила або була частково звільнена. Ми працюємо над цим і юридично, і законодавчо, і технічно», - сказав міністр.

Рустем Умєров переконаний, що влада повинна роз'яснити як відбуватиметься мобілізація, демобілізація, відстрочка, соціальний захист тощо.

«Ці питання потребують роз’яснення або змін. Якщо суспільство ставить їх військовим, урядовцям, ми повинні взяти час, щоб відпрацювати і дати відповідь», - додав Умєров.

За його словами, влада розробляє законопроєкт щодо змін у мобілізації. Більше деталей міністр пообіцяв найближчим часом.

«Головний меседж - як можна зайти в периметр для служіння країні, що буде, коли ти зайдеш в нього, як ми тебе будемо тренувати, як ти будеш їхати на злагодження, які будуть відпустки і коли, як ти закінчиш служити і вийдеш з цього периметру, доки йде війна. Тобто всі ці складові дуже змістовні», - пояснив урядовець.

Також глава Міноборони прокоментував слова президента про запит додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей.

«У нас 3,5 тисячі кілометрів лінії, яку ми повинні боронити. Є стабілізаційні дії, є оборонні, є контрнаступ. Я не буду йти в деталі, але вище керівництво просто хотіло дати відповідь суспільству. Якщо військові кажуть Кабміну: «Дайте, будь ласка, нам енну кількість людей» - звісно, Кабінет міністрів і Верховна рада питають, що ми будемо робити з тими, хто вже служить, і що будуть робити люди, яких ми хочемо мобілізувати? Тому ми почали консультації і суспільство буде мати відповіді на ці питання в цьому законопроєкті», - сказав міністр оборони.

Раніше Рустем Умєров розповів, що Міністерство оборони розглядає можливість розсилати військовозобов’язаним електронні сповіщення для запрошення у військкомати.

Водночас міністр цифрової трансформації Михайло Федоров вкотре спростував чутки про вручення повісток через «Дію».