Президент Володимир Зеленський привітав українців з Різдвом.
Вперше українці відзначають свято в один день з Європою і вдруге - в умовах повномасштабної війни.
«Різдво, яке має інший настрій, контекст, інший присмак. І не такою, як завжди, є сімейна домашня вечеря. Бо не всі з нас удома. І не всі мають дім. І стало набагато важливіше не які страви на столі, а які люди за столом. І як дорого, коли вони поруч», - сказав президент.
Глава держави відзначив як змінилися цінності й традиції: сьогодні нам важливо не те, як прикрашені наші оселі, а те як ми захищаємо свої домівки. Ми тішимося, коли бачимо у вечірньому небі зорі, а не ворожі ракети і «шахеди».
«Як змінилися наші побажання. Як змінилися бажання дітей. Від простих і звичних «аби тато раніше повертався з роботи додому» до «аби тато повернувся», - додав Володимир Зеленський.
Президент переконай, що світло і добро переможуть. І це доводять наші захисники - ті, хто сьогодні зустрічає Святий вечір в окопах зі зброєю в руках, зустрічаючи ворога.
Володимир Зеленський записав вітання на тлі Києво-Печерської Лаври.
«За свою історію це місце пережило чимало потрясінь і ударів. Наруга, осквернення, грабежі. Орда, нацисти, радянські часи. Це місце захоплювали, спалювали, руйнували. Але ніхто й ніколи не зміг знищити остаточно й назавжди», - сказав український лідер.
«Зрештою темрява програє. Зло програє. Сьогодні – це наша спільна мета, спільна наша мрія, і саме за це сьогодні – наша спільна молитва. За нашу свободу. За нашу перемогу. За нашу Україну. За день, коли всі ми зможемо зібратися вдома в мирний рік мирного Різдва. І скажемо одне одному: «Христос народився!».
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