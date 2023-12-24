Президент Володимир Зеленський привітав українців з Різдвом.

Вперше українці відзначають свято в один день з Європою і вдруге - в умовах повномасштабної війни.

«Різдво, яке має інший настрій, контекст, інший присмак. І не такою, як завжди, є сімейна домашня вечеря. Бо не всі з нас удома. І не всі мають дім. І стало набагато важливіше не які страви на столі, а які люди за столом. І як дорого, коли вони поруч», - сказав президент.

Глава держави відзначив як змінилися цінності й традиції: сьогодні нам важливо не те, як прикрашені наші оселі, а те як ми захищаємо свої домівки. Ми тішимося, коли бачимо у вечірньому небі зорі, а не ворожі ракети і «шахеди».

«Як змінилися наші побажання. Як змінилися бажання дітей. Від простих і звичних «аби тато раніше повертався з роботи додому» до «аби тато повернувся», - додав Володимир Зеленський.