Ексдиректор російського телеканалу Russia Today Антон Кузнєцов-Красовський, який закликав до геноциду українців та вбивства українських дітей, дійсно був отруєний. Про це Kyiv Post повідомили джерела в Головному управлінні розвідки Міноборони (ГУР).

“На початку тижня різко скрутило живіт, почало нудити, потім знепритомнів. Відвезли в клініку. Поступово приходжу до тями”, - написав у своєму Телеграм-каналі пропагандист Красовський.

Втім, джерела Kyiv Post зазначають, що його “стан продовжує погіршуватися” та додають, що “імовірно, останні повідомлення у мережі писав уже не сам пропагандист”.