Ексдиректор російського телеканалу Russia Today Антон Кузнєцов-Красовський, який закликав до геноциду українців та вбивства українських дітей, дійсно був отруєний. Про це Kyiv Post повідомили джерела в Головному управлінні розвідки Міноборони (ГУР).
“На початку тижня різко скрутило живіт, почало нудити, потім знепритомнів. Відвезли в клініку. Поступово приходжу до тями”, - написав у своєму Телеграм-каналі пропагандист Красовський.
Втім, джерела Kyiv Post зазначають, що його “стан продовжує погіршуватися” та додають, що “імовірно, останні повідомлення у мережі писав уже не сам пропагандист”.
Хто такий Антон Красовський?
Антон Красовський - відомий російський журналіст і пропагандист. Піком його кар'єри стала посада директора мовлення російської редакції Russia Today. У жовтні 2022 року, виступаючи в ефірі, Красовський закликав до геноциду українських дітей за їхні антиросійські погляди.
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"Топити треба було таких в Тисині, там де пливе кача, топити цих дітей, топити. Це наш метод. От сказав, що москалі окупували - і одразу кидаєш у річку з буйною течією”, - сказав тоді Красовський.
Пізніше ведучий також закликав спалювати дітей у "смерекових хатах" у Карпатах.
Майже одразу після цього Красовського звільнили з роботи, оскільки його висловлювання мали занадто великий резонанс. На своє виправдання російський журналіст заявив, що його, нібито, просто "понесло", він "не побачив цієї межі", на якій потрібно було зупинити потік своєї ненависті до українців.
Пізніше український суд за матеріалами СБУ заочно засудив пропагандиста Антона Красовського до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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