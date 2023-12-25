Ввечері 24 грудня у сербській столиці тисячі людей зібралися перед будівлею мерії на запрошення опозиційної коаліції "Сербія проти насильства" (SPN). Таким чином, протестувальники вже всьоме висловили незгоду з результатами дострокових парламентських виборів, на яких перемогла політсила чинного президента Сербії Александара Вучича.

Про це пише балканська служба "Радіо Свобода".

Представники опозиції хотіли виступити з балкона мерії Белграда з вимогою до уряду Сербії призначити переговорну групу для подолання виборчої кризи.

Близько 19:00 частина учасників протесту у масках намагалася прорватися до будівлі мерії Белграда. Втім, правоохоронці розігнали їх, застосувавши сльозогінний газ.

Опозиційний кандидат у мери Белграда Владімір Обрадович, скоєю чергою, заявив, що поліція не дозволила протестувальникам потрапити на "робочі місця".

Згодом правоохоронці витіснили демонстрантів із центру сербської столиці, взявши під охорону ключові державні та міські установи. Загалом було затримано понад 30 людей.

За словами Александара Вучича, заарештували 35 протестувальників - всі вони будуть притягнуті до відповідальності, а двоє поліцейських отримали важкі поранення.

Представники опозиції звинувачують уряд Сербії у серйозних порушеннях виборчого законодавства, а також насильницьких діях під час розгону протестів, тоді як Вучич заявляє про їхню спробу силою захопити державні установи.