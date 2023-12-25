Протягом 2023 року Латвія відправила в Україну 271 автомобіль, який був конфіскований у водіїв у нетрезому стані.

Про це повідомляє Delfi.

За попередніми даними Служби державних доходів, загальна вартість переданих цього року Україні авто складає 903 453 євро.

Тим часом уряд Латвії готує документи для передачі Україні ще 34 автомобілів, вартість яких складає 161 880 євро. 

Нагадаємо, наступного року Велика Британія планує зберегти військову підтримку України як мінімум на поточному рівні, підтвердив міністр закордонних справ Девід Кемерон. 

КиївПост
КиївПост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Папа Римський закликав до миру в Україні та на Близькому Сході Війна в Україні
8 годин тому
Папа Римський закликав до миру в Україні та на Близькому Сході
AFP
Росіяни збираються в Африку з метою набору найманців на війну проти України Війна в Україні
9 годин тому
Росіяни збираються в Африку з метою набору найманців на війну проти України
КиївПост
Ігор Жовква: про відкриття переговорів з Україною щодо вступу в ЄС ми з президентом дізналися у літаку ЕКСКЛЮЗИВ
11 годин тому
Ігор Жовква: про відкриття переговорів з Україною щодо вступу в ЄС ми з президентом дізналися у літаку
Вікторія Степаненко
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній У Белграді тисячі людей вийшли на протест проти результатів виборів: понад 30 заарештували
Далі » Росія зберігає обмежену присутність ЧФ в окупованому Севастополі, застосовує хімзброю проти ЗСУ - ISW