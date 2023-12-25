Протягом 2023 року Латвія відправила в Україну 271 автомобіль, який був конфіскований у водіїв у нетрезому стані.

Про це повідомляє Delfi.

За попередніми даними Служби державних доходів, загальна вартість переданих цього року Україні авто складає 903 453 євро.

Тим часом уряд Латвії готує документи для передачі Україні ще 34 автомобілів, вартість яких складає 161 880 євро.

Нагадаємо, наступного року Велика Британія планує зберегти військову підтримку України як мінімум на поточному рівні, підтвердив міністр закордонних справ Девід Кемерон.