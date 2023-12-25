У ніч проти 25 грудня російські війська запустили по Україні 31 БпЛА типу Shahed із районів Чауда, Балаклава (Крим), а також дві авіаційні ракети. За добу українські захисники знищили два літаки противника.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ в Telegram.

За даними відомства, Повітряні сили та Сили оборони знищили 28 ударних БпЛА Shahed-136/131 у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської, Донецької, Кіровоградської та Хмельницької областей.

"Під час повітряного нападу ворог також застосував керовану авіаційну ракету Х-59 на Запорізькому напрямку та протирадіолокаційну ракету Х-31П із акваторії Чорного моря. Обидні – знищено", - йдеться у дописі ПС ЗСУ.

За добу Повітряні сили також знищили два ворожі літаки. Окрім Су-34 на Донеччині, про який повідомляли увечері, зенітні ракетні підрозділи збили Су-30СМ над акваторією Чорного моря.

Нагадаємо, у Повітряних силах розповіли, що росіяни зменшили кількість авіаударів після втрати трьох Су-34.

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