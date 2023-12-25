Вранці 25 грудня в ранковому ефірі національного телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат висміяв повідомлення російських пропагандистів про те, що армія РФ нібито вже знайшла та збила в Україні не один західний літак-винищувач F-16.

На іронічне зауваження журналістки про те, що російські Telegram-канали повідомляють про доволі малу кількість знищених F-16 — «лише чотири літаки, а не 10 чи 20», Ігнат відповів, що не виключено, що під кінець ефіру ця цифра може зрости. А наприкінці року росіяни взагалі можуть запевняти, що завершили «цей важкий рік», мабуть, щонайменше двома ліквідованими ескадрильями.

«Насправді, дійсно, їхні повідомлення тішать: за день по пʼять українських літаків знищуються у зведеннях їхнього Генерального штабу. І про F-16 вже взагалі меми (жарти — ред.) ходять, що вони вже навіть їх знайшли в Україні», — зазначає Ігнат.

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«Я щодня отримую такі запитання від колег: «Ну, скажіть хоч офрекордз (не для публікації — ред.), є вже ж? Люди ж хочуть вірити в те, що вони (винищувачі F-16 — ред.) в Україні. А ворог повірив і ворог їх знищує», — додав він.

Також речник Повітряних сил ЗСУ сказав, що партнери заявили про готовність передати американські літаки, а Україна готується їх прийняти.

«Мають підготувати не лише льотчиків, а й інженерів та інфраструктуру. Пілота навчати довго і дорого, це десятки мільйонів», — наголосив Ігнат.

Водночас, за три дні Сили оборони збили пʼять російських винищувачів.

Окрім багатоцільового Су-30, були збиті чотири винищувачі-бомбардувальники Су-34 — на півдні та на Донеччині.

У Повітряних силах ЗСУ було встановлено поки що світовий рекорд, коли в бою було знищено одразу п’ять літальних апаратів. До цього рекорд встановив Ізраїль (чотири літаки).

Лише за минулу добу ППО ліквідували два російські літаки — винищувач-бомбардувальник Су-34 і багатоцільовий Су-30.

У командуванні Повітряних сил ЗСУ уточнили, що літаки знищили зенітні ракетні підрозділи: Су-34 — на Донеччині, а Су-30СМ — над акваторією Чорного моря.

Напередодні командувач Повітряних cил Микола Олещук повідомив про ураження російського Су-34 на Маріупольському напрямку. Він також додав, що на Одеському напрямку вели бойову роботу по Су-30 у Чорному морі, ураження якого ще потребує підтвердження.