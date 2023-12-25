За проєктом Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine) наша держава отримала 1,34 млрд дол. США. Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на інформацію пресслужби Мінфіну.

"Фінансування складається з позики Світового банку у розмірі 1,086 млрд доларів США, які надійшли через Цільовий фонд з надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine) під гарантії уряду Японії", - цитує агенція повідомлення відомства.

Шосте додаткове фінансування проєкту PEACE in Ukraine містить також і грантову складову: 190 млн доларів від Норвегії через Цільовий фонд підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF), 50 млн доларів від уряду США та 20 млн доларів від уряду Швейцарії.

Кошти будуть спрямовані на часткову компенсацію видатків держбюджету України, не пов’язаних зі сферою безпеки та оборони, зокрема на пенсійні виплати та виплати працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

“Міжнародна фінансова допомога є вагомим внеском у підтримку фінансово-економічної стабільності України та дозволяє забезпечити першочергові соціальні видатки під час війни. З початку повномасштабного вторгнення уряди Японії, США, Норвегії та Швейцарії неодноразово демонстрували Україні свою непохитну підтримку та солідарність. Вдячний партнерам за готовність співпрацювати та допомагати у вирішальний для України час”, - наголосив міністр фінансів України Сергій Марченко.

21 грудня Міністерство фінансів України залучило до державного бюджету 1,5 млрд євро від Європейського Союзу. Це останній транш у межах масштабної програми макрофінансової допомоги (МФД+) у 18 млрд євро на 2023 рік.

Нагадаємо, 11-12 грудня президент Володимир Зеленський під час робочого візиту до Вашингтону взяв участь у зустрічах із директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою, президентом Світового банку Аджаєм Бангою та керівниками американських оборонних компаній.