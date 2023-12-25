Компанія з управління базами даних Opendatabot дослідила Єдиний державний реєстр (ЄДР) та Реєстр церков Московського патріархату, аби встановити кількість релігійних установ, що повʼязані з країною-агресором.

За отриманими даними встановлено, що від початку повномасштабного вторгнення 589 українських релігійних громад перейшли від патріархату країни-агресора до Православної церкви України (ПЦУ).

Найбільше церков змінили свій патріархат на Київщині, а саме — 138. На другому місці Хмельниччина — 125, на Вінничині до ПЦУ перейшли 67 релігійних установ

Натепер 8193 релігійних установ УПЦ МП продовжують працювати в країні. З них 99% — 8119 — працюють попри вимоги закону та досі не показали приналежність до патріархату країни-агресора у своїй назві.

За даними ЄДР, за майже два роки великої війни лише 59 релігійних установ примусово отримали назви, що показують зв'язок із РФ. Утім, всі ці перейменування відбувалися протягом першого року повномасштабного вторгнення. Натомість, у 2023 році жодна з релігійних установ не отримала такої назви в ЄДР.

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З тих церков, що отримали примусову назву в ЄДР, лише вісім перейшли до ПЦУ.

Наразі найбільше релігійних установ, пов'язаних із країною-агресором, зафіксовано на Донеччині — 683. Також значна кількість релігійних установ УПЦ залишилась на Вінниччині — 534. На третьому місці Дніпропетровщина з 527 російськими церквами. До цього антирейтингу увійшла і Хмельниччина, маючи 506 таких установ.

При цьому незадовго до російського повномасштабного вторгнення в Україні вступили в силу зміни до закону «Про свободу совісті та релігійні організації». Згідно з ними, церкви та релігійні установи мають змінити свою назву в ЄДР таким чином, аби було зрозуміло, що організація належить до Московського патріархату. Якщо цього не стається на добровільній основі, то відповідні зміни вносяться примусово. Така організація в ЄДР отримує примітку до своєї офіційної назви — «релігійна організація не вказала приналежність до російської православної церкви (Московського патріархату)».

До цього, 19 жовтня Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт 8371 про заборону діяльності релігійних організацій, пов’язаних із країною-агресором.