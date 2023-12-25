Воїн 79-ї ОДШБр ЗСУ за кілька днів вогнем з автомата збив чотири російськиз fpv-дрони та один БПЛА типу Mavic. Про це повідомляє інформаційна агенція Укрінформ з посиланням на повідомлення бригали у Фейсбук.

"Десантники 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади ДШВ ЗСУ продовжують стримувати ворога на Донеччині. Одним із вправних воїнів, що відзначилися у важких оборонних боях, є молодший сержант Дмитро А., який за кілька днів перебування на позиції збив з автомата Калашникова чотири fpv-дрони та один БПЛА типу Mavic", - цитуає агенція інформацію бригади.

У бригаді зазначають, що почалося з того, що ворог став атакувати позиції марунових беретів з Миколаєва дронами-камікадзе. Подібний дрон під час вибуху якщо і не влучає безпосередньо в захисників, то руйнує оборонні укріплення позиції. Дмитро визначив маршрут прольоту fpv-дронів, підготував зброю і почав очікувати на появу небезпечної «пташки».

Почувши звук ворожого безпілотника, що наближався, Дмитро виліз на бруствер шанцю, аби привернути увагу оператора дрону до себе. А коли БПЛА розпочав атаку на десантника, двома пострілами з автомата збив його.

По суті, це була дуель, в якій ризикував лише один учасник, і він врешті-решт вийшов переможцем. Дмитро погоджується, що обрав небезпечний спосіб боротьби з дронами, але каже, що все розрахував.

"Я чітко розумів усі ризики, пов’язані з цим двобоєм. Адже якби я схибив, то шансів вціліти у мене не залишалось. Але я був упевненим у собі, адже завжди добре стріляв і до того ж добре підготувався", - пояснює свої дії стрілець.

За його словами, щоб підвищити свої шанси, вів вогонь з автомата, обладнаного оптичним прицілом.

Після першого вдалого "полювання" на БПЛА відбулося ще три - ворог направляв свої fpv-дрони на позицію, а вправний десантник їх збивав.

Потім, здається, окупантам набридло втрачати так даремно дрони-камікадзе, і вони відправили на полювання за вправним стрільцем Mavic зі скидом, аби поцілити у сміливця в інший спосіб. Утім, результат виявився таким же - і цей дрон Дмитро знищив.

"Я не примушую своїх бійців до таких дій, адже такі дії є дуже небезпечними - з дронами-камікадзе потрібно боротися за допомогою РЕБу. Водночас можу відзначити вправність воїна, який у ситуації, яка склалася, діяв мужньо і рішуче - як і належить десантнику", - прокоментував вчинок Дмитра його командир.