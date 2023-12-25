Якби українці мали можливість повернутись у часи виборів першого президента України у 1991 році, то вони проголосували б за В’ячеслава Чорновола, а не Леоніда Кравчука. Зокрема, 81% тих, хто у ті роки мав право голосу, підтримали б Чорновола.

Такі дані опублікував Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) за результатами опитування, проведеного 29 листопада — 9 грудня.

Дослідження було проведене до дня офіційного припинення існування Радянського Союзу.

На перших виборах президента України 1 грудня 1991 року серед шести кандидатів майже 62% голосів набрав Леонід Кравчук, тоді як В’ячеслав Чорновіл набрав трохи більше 23%.

Багато хто вважає, що результати тих президентських виборів значною мірою вплинули на подальший розвиток уже незалежної України.

Власне, тому у грудні 2023 року соціологи поцікавились у респондентів, за кого з двох основних кандидатів вони би зараз віддали голос, якби опинилися в 1991 році.

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«Серед нинішніх українців зараз би 74% проголосували за Чорновола, а за Кравчука віддали би свій голос 13%. У перерахунку до тих, хто голосував би і визначився з вибором, 86% голосів було би подано за Чорновола, 14% – за Кравчука. Зокрема, серед респондентів, які дійсно в 1991 році мало право голосу (зараз це люди у віці 50 років і старші) 81% проголосували би за Чорновола і 10% – за Кравчука», — йдеться у дослідженні КМІС.

При цьому соціологи наголошують, що в усіх регіонах більшість населення обрала би Чорновола.

Захід України посів у цій статистиці перше місце — там 86% серед усіх респондентів однозначно за Чорновола. Центральний регіон України теж не набагато відстає — 80%. На сході цей показник становить близько 63%, а за Кравчука — 28%. І останнє місце посідає південь з 58% голосів за Чорновола та 17% за Кравчука.

Дослідження здійснювалося методом телефонних інтерв’ю. На основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 1031 респондента у віці від 18 років в усіх регіонах України (крім півострова Крим). Також до вибірки не включалися мешканці тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, які не контролювалися українською владою ще до 2022 року. Також не були опитані українські громадяни за кордоном.

«Важко однозначно говорити, як би змінилася доля України, якби вибори в 1991 році виграв В. Чорновіл. Можливо, ми би дійсно тоді зараз були більш схожими на Польщу чи країни Балтії. Проте, з іншого боку, досвід президентства демократичних лідерів, які змогли перемогти в деяких інших республіках, сіє певні сумніви в цьому. Ми бачимо, як нинішнє покоління дивиться на вибір попередників у 1991 році, проте не знаємо, якою буде оцінка вже наступних поколінь українців», — прокоментував результати дослідження виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.