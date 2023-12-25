Папа Римський розпочав різдвяне богослужіння із заклику до миру, оскільки війна Ізраїлю проти ХАМАСу та російське вторгнення в Україну затьмарюють радість одного з найулюбленіших свят в усьому світі.

Раніше того ж дня, зазначивши, що думає про людей, «які страждають від війни, про Палестину, Ізраїль, Україну», Папа Римський задав різдвяній месі похмуру тональність.

«Цього вечора наші серця у Вифлеємі, де Князь миру знову відкинутий безглуздою війною та брязкотом зброї. Навіть сьогодні нема йому місця у світі», – промовив він.

Біблійне місто на окупованому західному березі річки Йордан, де, за віруванням християн, понад 2000 років тому народився Ісус Христос, відмовилось від святкування Різдва, яке зазвичай приваблює тисячі туристів.

Цього року місто відмовилося від різдвяної ялинки, оркестру та вертепу, задовольнившись лише кількома святковими вогнями.

Більше по темі Росія запевняє, що знайшла та ліквідувала шість F-16 За три дні українські сили ліквідували пʼять російських винищувачів, але росіяни запевняють, що це вони збили шість F-16.

У центрі міста був розгорнутий величезний палестинський прапор із написом: «Вифлеємські дзвони дзвонять за припинення вогню в Газі».

«Багато людей гинуть за цю землю, – каже 18-річна студентка Ніколь Наджар (Nicole Najjar). – Важко святкувати, коли вмирають наші люди».

Латинський патріарх Єрусалиму П’єрбаттіста Піццабалла (Pierbattista Pizzaballa) розповідає: «Ми тут, щоб молитися і просити не лише про припинення вогню, адже цього недостатньо. Ми повинні припинити бойові дії та перегорнути сторінку, тому що насильство породжує лише насильство».

Сестра Набіла Салах (Nabila Salah) з католицької церкви в Газі, де цього місяця ізраїльський снайпер убив двох християнок, повідомила AFP, що за наказом Латинського патріархату Єрусалиму «різдвяні святкування було скасовано».

«Як святкувати, коли ми замість дзвонів чуємо гуркіт танків та вибухи бомб?» – каже жінка.

Церкви у Сирії на знак солідарності з палестинцями обмежили святкування молитвами.

Згідно з останніми офіційними даними Ізраїлю, внаслідок нападу ХАМАС 7 жовтня в Ізраїлі загинуло близько 1140 людей, більшість з яких – цивільні.

Палестинські бойовики викрали близько 250 осіб, 129 з яких, за словами Ізраїлю, залишаються в Газі.

Ізраїль відповів бомбардуванням і вторгненням у Газу, де, згідно з останніми даними підконтрольного ХАМАС Міністерства охорони здоров’я, загинули 20 424 людини, переважно жінки та діти.

Нове Різдво

Україна, частину якої майже два роки тому окупувала Росія, вперше святкує Різдво 25 грудня, відмовившись від традиційної православної дати і таким чином демонструючи зневажливе ставлення до Росії, яка відзначає Різдво 7 січня.

В одеському порту віруючі молилися та запалювали свічки, а священники в золотих ризах відправляли службу в соборі Різдва Христового, прикрашеному ялинками та вертепом.

«Ми віримо, що справді повинні святкувати Різдво з усім світом, віддаляючись від Москви. Для мене це тепер нове послання», – зазначила, усміхаючись, парафіянка Олена, чий син – медик на передовій.

Зміна дати – відхід від юліанського календаря, якому віддає перевагу православна церква, – це один із кроків після російського вторгнення, аби видалити залишки Російської та радянської імперій.

Санти займаються серфінгом

У країнах, які не постраждали від війни, Різдво відзначали по-різному. Зокрема у Скоп’є (Північна Македонія) під час різдвяних свят мешканці у капелюхах Санти взяли участь у пробігу, у Флориді займалися серфінгом, у Парижі пробіглися лісовими стежками на околицях міста, занурювалися в море біля британського порту Дувр або, попиваючи напої, ніжилися на Женевському озері.

У Сіднеї (Австралія) багато хто з жителів і туристи, незважаючи на літню спеку в південній півкулі, вирушали на пляж у червоних вовняних капелюхах.

А діти по всьому світу за допомогою тривимірного інтерактивного вебсайту Norad Tracks Santa, який щорічно запускає спільне американо-канадське військове агентство моніторингу, спостерігали, куди, завантажений подарунками, мчить Санта на оленях.

Богослужіння в Туреччині

На півдні Туреччини, значна частина якої внаслідок землетрусу в лютому зазнала руйнувань, деякі віряни відслужили месу перед руїнами церкви в Антак’ї.

«Для нас важливо святкувати народження Ісуса, але це Різдво дуже сумне, – каже 55-річний Вехбі Тадрасгіл (Vehbi Tadrasgil), який втратив дружину та двох із трьох дітей під час землетрусу, який забрав життя щонайменше 50 000 людей у Туреччині та понад 5 000 у сусідній Сирії. – Сподіваюся, що їхні душі тут. Я впевнений, що наші молитви здіймаються до них».

За двадцять кілометрів узбережжям, у Самандагу, віряни використовують генератор, аби запалити світло на вцілілому дереві перед церквою Святого Ільяса.

«Внаслідок землетрусу наша громада – а це 400 сімей – була знищена. Цього Різдва ми хочемо побажати всім відродження, любові, радості та миру. Треба рухатися вперед, будувати нове життя, – наставляє отець Юмурта. – Кажуть, що з народженням Ісуса починається нове життя, це новий початок. Для нас також це буде новий початок».