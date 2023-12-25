Центр національного спротиву повідомляє, що окупанти готують експедицію в Африку для пошуку найманців для своєї колоніальної загарбницької війни проти України.

«Наразі ворог проводить рекрутингову кампанію у Курській області, де очікує набрати від 50 до 100 солдатів і офіцерів для наповнення так званого Африканського корпусу. Останній РФ створює як заміну найманцям ПВК Вагнер, які діяли в Африці, але були відправлені в зону, так званої, СВО», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що розширення вказаного контингенту планується на території Буркіна-Фасо. Основним видом діяльності відправлених в Африканський корпус росіян стане підготовка місцевих та перепідготовка нових хвиль місцевих найманців для відправки на війну проти України.

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