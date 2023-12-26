"А флоту на Росії стає все менше! Цього разу услід за флагманом ЧФ РФ - крейсером «Москва» прямує великий десантний корабель «Новочеркаськ»", - написав Олещук.

Про це написав Командувач Повітряних Сил Микола Олещук у Телеграмі .

Великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Новочеркаськ" в районі Феодосії був атакований крилатими ракетами.

Близько 2:30 26 грудня тактична авіація Повітряних сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Новочеркаськ" в районі Феодосії.

Місцеві жителі повідомляли, що чули кілька вибухів у районі порту, після чого в небі з'явився дим.

Міноборони Росії ситуацію поки що не коментувало. Підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов підтвердив атаку в районі Феодосії і повідомив, що територія порту оточена.

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«На даний момент детонація припинилася, пожежа локалізована. На місці працюють усі профільні служби. Мешканців кількох будинків буде відселено», – сказав він.