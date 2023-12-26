У тимчасово окупованому Криму російська "влада" за рік продала "націоналізоване" майно українців на суму понад 2,3 млрд рублів.

Про це повідомляє Крим.Реалії.

"Цього року ми отримали 2,3 млрд рублів від продажу націоналізованих об'єктів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 2024 року російська "влада" Криму має намір "збільшити доходи" від продажу "націоналізованого" майна українців.

Раніше Kyiv Post повідомляв, що квартиру першої леді України Олени Зеленської у тимчасово окупованому Криму нібито продали за понад 44 мільйони російських рублів, що на 20 мільйонів вище заявленої ціни.

Апартаменти Зеленських у Ялті були “націоналізовані” окупаційною владою півострова навесні та продані на відкритому аукціоні в понеділок, 30 жовтня, за суму 44,3 мільйона рублів.