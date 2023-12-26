Перші українські пілоти завершили базову підготовку до польотів на F-16

Перша група з шести досвідчених українських пілотів бойових винищувачів закінчила базову підготовку у Великій Британії. Зараз вони навчаються керуванню F-16 у Данії.

Перші шість українських пілотів пройшли базову підготовку у Великій Британії і зараз навчаються керуванню винищувачами F-16 у Данії.

Про це повідомляє уряд Британії.

Зазначається, що навчання у Британії розпочалося у серпні.

Група була сформована з шести досвідчених українських пілотів бойових винищувачів, які пройшли авіаційну підготовку з англійської мови з метою підвищення їхньої здатності брати участь у тренуваннях і підтримці коаліції.

Ще десять українських пілотів-стажерів взяли участь у мовній підготовці і залишаються у Великій Британії для продовження практичної базової льотної підготовки, а також для опанування таких важливих навичок, як авіаційна медицина і підготовка до роботи на центрифугах.

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Як зазначив міністр оборони Британії, домінування Росії в Чорному морі зараз під загрозою.

"Я пишаюся підтримкою, яку Королівські ВПС надають наступному поколінню українських бойових пілотів і наземних екіпажів, які будуть першою лінією оборони у захисті неба України", – сказав міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс.

Уряд Британії повідомляє, що програма навчання покликана надати пілотам-стажерам навички, необхідні для переходу до наступного етапу підготовки на винищувачах країн-партнерів, і наблизити майбутніх українських пілотів до стандартного підходу до польотів, прийнятого в НАТО.

Пілоти, які проходять базову льотну підготовку, проводять практичні заняття на літаках Grob Tutor з досвідченими інструкторами Повітряних Сил ЗСУ, вивчаючи загальні процедури управління, пілотування за приладами, навігацію на середньому та низькому рівнях, а також польоти в строю.

Паралельно з підготовкою пілотів, десятки українських авіаційних техніків також проходять підготовку з англійської мови, орієнтовану на інженерні спеціальності.

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