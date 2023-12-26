Керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк зауважила, що велика детонація корабля у Феодосії була спричинена не просто пальним або боєкомплектом самого корабля, припустивши, що це «був такий собі різдвяний подарунок повністю запакований».

Таку думку вона висловила в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Очевидно, феєрична, вибухово феєрична, я б сказала, тому що дійсно вибух був потужний, детонація довготривала, пожежа масштабна. Отже, будемо ще очікувати уточнених даних, тому що проведена бойова робота - це половина справи. Далі треба буде зібрати вичерпну інформацію щодо її результатів. Поки що це все те, що наочно», - сказала Гуменюк, відповідаючи на запитання, яка нині обстановка в Феодосії, де ЗСУ знищили російський десантний корабель «Новочеркаськ».

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Як вона зауважила, «зрозуміло, що така велика детонація спричинена не просто пальним або боєкомплектом самого корабля».

«Специфіка великих десантних кораблів у тому, що вони використовуються зараз ворогом фактично постійно як логістичні об’єкти, як транспортування важливих вантажів, те, що вони не можуть собі дозволити іншим способом. Пам’ятаємо, що у них є складнощі і з використанням славнозвісного Керченського мосту, і інших транспортно-логістичних маршрутів. Отже, цілком імовірно, що це був такий собі "різдвяний подарунок", повністю запакований», - додала Гуменюк.

Також вона повідомила, що «поки що немає інформації про відновлення сполучення (Керченським мостом - ред.)».

«Так, знаємо, що був перекритий, і знаємо, що дуже великі райони, не тільки навколо порту, оціплені військами, і вони дійсно перебувають у певній паніці, напевно, і розгубленості, тому що дійсно таке ураження для них було сюрпризом», - сказала Гуменюк.

Окрім того, вона додала, що вже кілька діб поспіль не фіксується корабельне угруповання росіян у відкритому морі.

«Вони не виходять на бойове чергування. По-перше, і погода цьому не сприяла. Були потужні шторми - 5-6 балів, це для Чорного моря дійсно дуже велика сила моря, і тим не менше ми бачимо, що і ракетоносії вони не використовували довготривалий період - понад три тижні не виводили їх на чергування. Потім один був такий випадок, очевидно для проведення злагодження з тактичною авіацією, і дуже швидке заведення знову у пункт базування. Ми знаємо, що вони розосередили зараз свої кораблі по різних портах, по різних бухтах. У більшості зосереджені вони в Новоросійську. І ось така необачність із Феодосією, припускаючи, що достатньо далеко. Вони тепер знають, що далеко для нас, це недостатньо далеко», - сказала Гуменюк.

Як повідомлялося, українські захисники підірвали в окупованій Феодосії російський великий десантний корабель "Новочеркаськ".

Близько 2:30 26 грудня тактична авіація Повітряних сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Новочеркаськ".

Джерело: Укрінформ.