До 12 років позбавлення волі заочно засудили чергового російського пропагандиста, який виправдовує збройну агресію Російської Федерації.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора

"За публічного обвинувачення прокурорів Сумської обласної прокуратури до 12 років позбавлення волі засуджено блогера-мільйонника, який виправдовує збройну агресію РФ", - ідеться у повідомленні

Його визнано винним у колабораційній діяльності та виправдовуванні збройної агресії РФ проти України (ч. 6 ст. 111-1, ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України).

Блогер, який називає себе головним спікером війни, за його словами, допомагає росіянам “мобилизоваться и держать информационный удар”. Виправдовуючи поразки військових РФ, він розповсюджує класичні фейки російської пропаганди.

Засуджений народився і тривалий час проживав у місті Суми, а у 2014 році виїхав до РФ.

На його майно на території Сумської області рішенням суду накладено арешт.

В ОГП нагадали, що це вже не перший вирок російським пропагандистам цього року.

У лютому 2023 року до 5 років позбавлення волі було засуджено директора російського пропагандистського телеканалу RT за заклики до геноциду українського народу. 25 грудня джерела Kyiv Post у військовій розвідці України повідомили, що його дійсно було отруєно.

“На початку тижня різко скрутило живіт, почало нудити, потім знепритомнів. Відвезли в клініку. Поступово приходжу до тями”, - написав у своєму Телеграм-каналі пропагандист Красовський.

Втім, джерела Kyiv Post зазначають, що його “стан продовжує погіршуватися”, та додають, що “ймовірно, останні повідомлення у мережі писав уже не сам пропагандист”.

У листопаді 2023 року 10 років позбавлення волі отримав інший російський пропагандист, який у своїй книзі стверджував про неспроможність української держави до подальшого існування, неповноцінність та другосортність української нації. Також він закликав владу РФ провести так звану “денацифікацію” України.

Джерело: Укрінформ