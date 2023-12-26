У різних районах Києва з 25 по 28 грудня правоохоронці проводять безпекові навчання, а саме розгортають тимчасові блокпости, а також перевіряють транспорт і документи.
Як пояснив начальник КМВА Сергій Попко, в умовах війни захист і безпека Києва та його мешканців - це "надважлива задача", і її розв’язання потребує постійного підвищення рівня навичок, взаємодії та боєздатності усіх структур, які забезпечують оборону столиці.
"Тому Угрупування сил і засобів оборони міста Києва у взаємодії з Київською міською військовою адміністрацією, Патрульною і Національною поліцією та іншими структурними підрозділами проводитимуть навчання в різних районах столиці з 25-го по 28-ме грудня", - повідомив Попко.
Навчання передбачають розгортання тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків та елементів інженерних загороджень.
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Зазначається, що також відбувається відпрацювання перевірки транспорту, документів, елементів захисту блокпосту, певні демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи.
Попко також додав, що загрози для столиці та її жителів досі існують. Тож такі тренування "потрібно проводити системно, а за результатами штатного аналізу, після тренувань, виявляти недоліки, виправляти помилки і ще краще готуватися до виконання важливого завдання - захисту Києва та його мешканців від потенційних загроз".
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