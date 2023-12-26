У різних районах Києва з 25 по 28 грудня правоохоронці проводять безпекові навчання, а саме розгортають тимчасові блокпости, а також перевіряють транспорт і документи.

Як пояснив начальник КМВА Сергій Попко, в умовах війни захист і безпека Києва та його мешканців - це "надважлива задача", і її розв’язання потребує постійного підвищення рівня навичок, взаємодії та боєздатності усіх структур, які забезпечують оборону столиці.

"Тому Угрупування сил і засобів оборони міста Києва у взаємодії з Київською міською військовою адміністрацією, Патрульною і Національною поліцією та іншими структурними підрозділами проводитимуть навчання в різних районах столиці з 25-го по 28-ме грудня", - повідомив Попко.