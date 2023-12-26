Президент Білорусі заявив про те, що ядерна зброя, яку мали поставити з Росії вже у країні, як декілька місяців.

Про це повідомила пресслужба Лукашенка.

«Давно. Я ж говорив уже, коли закінчилася поставка. Ще у вересні, по-моєму, або в жовтні. На початку жовтня остання. Усе на своїх місцях у хорошому стані», — заявив він у розмові про російську ядерну зброю.

Відповідаючи на запитання, коли найближчі військові навчання, Лукашенко сказав, що навчання проходять щодня.

«Навіть колишні вагнерівці, які у нас залишилися, працюють сьогодні у нас у підрозділах, передають досвід», — додав білоруський президент.

Документи про розміщення тактичної ядерної зброї на білоруській території підписали міністри оборони РФ та РБ 25 травня.

Вже у червні Лукашенко повідомив про доручення розробки «алгоритму застосування» переданої зброї.

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