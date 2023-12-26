Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в інтервʼю в ефірі національного телемарафону «Єдині новини».

«Доречно говорити про перезавантаження стосунків в економічному секторі. У нас немає жодної потреби перезавантажувати стосунки в політиці, у військовому співробітництві, у підтримці, яку ми отримуємо від Польщі на шляху до Європейського Союзу і НАТО. Але відносини в питаннях економіки потрібно перезавантажити. Це правда», — наголосив дипломат.

Він додав, що вже відбулося засідання новоствореного уряду Польщі, і відбуваються дуже інтенсивні контакти між урядами Польщі та України.

«Ті сигнали, які ми отримуємо з Польщі, свідчать про те, що вони налаштовані на вирішення проблем. Ми так само налаштовані на вирішення проблем, але в справедливий спосіб. Якщо якісь дії польських протестувальників не відповідають міжнародним зобовʼязанням Польщі, то пріоритет має бути відданий міжнародним зобовʼязанням, бо так влаштований світ», — зауважив Кулеба.

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За декілька днів до цього, 22 грудня, новий очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський прибув в Україну з першим закордонним візитом на цій посаді. Під цього візиту Дмитро Кулеба відзначив, що бажання вирішити проблемні питання у відносинах України і Польщі є з обох сторін.