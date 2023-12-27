Російські війська у ніч проти 27 грудня атакували Одесу та область дронами-камікадзе, в результаті чого є жертва та постраждалі.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України у Telegram та голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Бойова робота зі знищення "шахедів" тривала 7 годин. Безпілотники летіли двома хвилями з інтервалом 15 хвилин. Сили оборони знищили 17 дронів у зоні своєї відповідальності. Зокрема, в Одеській області - 12, Миколаївській - 3, Вінницькій - 2.

В Одеській області зафіксовано влучання у склади науково-дослідної установи аграрного профілю, інформація про постраждалих уточнюється.

У Повітряних силах вказують, що росіяни зосередилися на Одесі, там збито всі ворожі цілі. Уламки "шахедів" впали на одну з незаселених новобудов. Збитий у повітрі дрон впав на дачні будинки в передмісті Одеси, там спалахнула пожежа, яку вже загасили.

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Кіпер уточнив, що під час атаки загинув 35-річний чоловік. Постраждали двоє осіб: 37-річна жінка та 17-річний юнак. Вони отримали численні рани, їх у стані середньої тяжкості госпіталізували.

Повітряні сили ЗСУ ще з вечора 26 грудня повідомляли про пуски "шахедів". Відомо, що росіяни атакували Херсон, а також запустили дрони-камікадзе в напрямку Старокостянтинова та Одеси.

Пізніше Повітряні сили уточнили, що росіяни випустили цієї ночі 46 дронів-камікадзе. Українська ППО збила 32 з них. ППО працювала в Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій та Кіровоградській областях.