З початку повномасштабного вторгнення російські війська 465 разів застосовували хімічну зброю для атак по Україні.

Про це йдеться у Facebook Командування Сил підтримки ЗСУ.

"Силами оборони зафіксовано 465 фактів застосування російською федерацією боєприпасів, які споряджені отруйними хімічними речовинами. З них лише за грудень поточного року 81 випадок", - наголошується у повідомленні.

Динаміка застосування росіянами такої зброї зростає, зауважує командування. Лише протягом одного дня, 19 грудня, росіяни здійснили 8 атак із використанням хімічних речовин.

Найчастіше російські війська використовують гранати, такі як К-51, РГР, а також ручну газову гранату Дрофа-ПМ, яку скидають з БПЛА. Однак у хід ідуть і саморобні вибухові пристрої, споряджені речовинами подразнювальної дії. Також здійснюються артилерійські обстріли снарядами з вмістом хімічно небезпечних речовин.

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Зокрема, 14 грудня зафіксовано застосування нового типу спеціальних газових гранат РГ-ВО з вмістом невідомої хімічної речовини.

Вказано, що 28 випадків застосування небезпечних хімічних речовин було задокументовано і направлено для проведення слідчих дій у рамках кримінального провадження групами радіаційної, хімічної, біологічної розвідки зі складу військових частин Командування Сил підтримки спільно зі Службою безпеки України.

Нагадаємо, мешканці прифронтових територій, з якими поспілкувався Kyiv Post, розповіли про застосування росіянами по них фосфорних боєприпасів, що є воєнним злочином.