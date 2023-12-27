Загальний огляд:
- Головнокомандувач ЗСУ склав список бажань на наступний рік
- На Дніпропетровщині перехоплено дві російські ракети
- Чорноморський флот РФ намагається видалити коментарі про застосування гранат із хімічною зброєю
- Кулеба перестраховується щодо партійного розколу в США
- Бойові дії вщухають під час свят, але повідомляється про деякі невеликі просування
Головнокомандувач ЗСУ задоволений західними подарунками, але уточнює, що саме потрібно на наступний рік
"Я не розчарований тим рівнем забезпечення, який ми мали у 2023 році", — заявив головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Валерій Залужний журналістам на прес-конференції у вівторок. "Так, воно було неповним, але, принаймні, дозволяло нам досить впевнено вести бойові дії", — сказав він.
Він детально виклав свій список побажань на наступний рік, особливо щодо чисельності військ та інноваційних технологій. Головною з цих потреб є збільшення чисельності війська, над чим Київ активно працює з точки зору нових методів мобілізації, але сказав, що ЗСУ можуть лише брати участь у спільних з Міністерством оборони робочих групах, щоб конкретизувати потреби на місцях, не більше.
Росія здійснила 465 хімічних атак по Україні з початку повномасштабного вторгнення
"Всі інші внутрішні потреби, які не залежать від західних партнерів — вони всі сформовані і подані до Міноборони. Вони обговорюються, і частина з них реалізується", — зазначив Залужний.
ЗСУ збили дві російські керовані ракети за кілька годин після того, як потопили "Новочеркаськ"
"У Дніпровському районі Дніпропетровської області підрозділ Повітряного командування "Схід" знищив дві керовані ракети Х-59", — повідомили у вівторок у Facebook ЗСУ, маючи на увазі ракети класу "повітря-земля" радянських часів, які росіяни зазвичай запускають з літаків Су.
Також у вівторок державна інформаційна агенція "Укрінформ" повідомила, що українські Повітряні сили знищили 13 ворожих безпілотників "Шахед" і великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ, 36-річний "Новочеркаськ" поблизу Феодосії.
‼️#Novocherkassk has been found! Unfortunately in pieces and all over #Feodosia 😆😆😆😆😆#RussianBlackSeaFleetGoFuckYourself pic.twitter.com/LpOrWkuf04— Aurora Borealis 🤫 (@aborealis940) December 26, 2023
Кулеба каже, що варто триматися подалі від партійної політики США
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в ефірі національного телемарафону, що Київ не збирається втягуватися в дуже поляризований політичний ландшафт у США, сподіваючись на збереження "двопартійної підтримки України".
"Ми повністю усвідомлюємо ризики... до завершення виборів президента США, чим би вони не завершилися, всіляко уникатимемо будь-яких речей, звідки б вони не йшли, які будуть залучати або використовувати нас у передвиборчих перегонах", — сказав Кулеба у вівторок.
Міністр визнав, що будь-яке внутрішньополітичне питання в США, яке може вплинути на результати виборів, буде переважати над будь-яким зовнішньополітичним питанням, в тому числі і щодо допомоги Україні.
"Америка, як світова держава, вступила в процес, коли внутрішньополітичні питання — безпека кордонів, бездомні люди на вулицях, вивіз сміття, екологія, енергетика — стають більшим пріоритетом, тому що політики будуть боротися за голоси виборців. Як саме в цьому контексті утримати Україну на порядку денному — це виклик... Головне — говорити правильні речі, які зміцнюють [зв'язки між] Україною та Америкою", — сказав Кулеба.
Тим часом Державний секретар США Ентоні Блінкен у вівторок здійснив поїздку до Мексики, щоб спробувати знайти якесь вирішення прикордонного питання, яке досі заважало пропозиції президента Джо Байдена надати Україні близько 61 мільярда доларів допомоги в наступному пакеті, запланованому на 2024 рік.
Росія редагує пости, в яких йдеться про застосування хімічної зброї
За даними Інституту вивчення війни (ISW), Чорноморський флот Росії, зокрема 810-а морська піхотна бригада, відредагувала повідомлення про те, що її "особовий склад навмисно застосовує хімічну зброю в Україні, ймовірно, намагаючись приховати те, що може бути доказом очевидного порушення Конвенції про заборону хімічної зброї, учасницею якої є Росія".
Аналітики ISW повідомили, що 22 грудня 810-а бригада морської піхоти на своєму Telegram-каналі заявила, що бригада використовує "радикальну зміну тактики" проти українських сил на лівому березі Дніпра, скидаючи гранати К-51 з безпілотників на українські позиції.
ISW пояснила, що аерозольні гранати К-51 наповнені речовиною подразнюючої дії CS, 2-Хлорбензалмалононітрилом — різновидом сльозогінного газу, що використовується для боротьби з масовими заворушеннями, який заборонений Конвенцією про заборону хімічної зброї як методу ведення війни.
Між моментом збору даних ISW 23 грудня і цим оновленням від 27 грудня в Telegram-каналі 810-ї морської піхотної бригади було відредаговано допис, в якому було видалене конкретне згадування про гранату К-51. Однак на скріншотах все ще можна побачити початкове формулювання, оскільки редагування дописів у Telegram не впливає на репости невідредагованих дописів.
Рашисты открыто хвастаются нарушением конвенций https://t.co/u6WNAeEYi4 https://t.co/grDlRFRrWM #warcrimes #810обрмп #всрф #Филатов pic.twitter.com/1xLePqTCuG— Necro Mancer (@666_mancer) December 23, 2023
Оперативна ситуація у Луганській області
ISW повідомив, що російські війська здійснили підтверджене просування на Кремінському фронті приблизно напередодні Різдва. Геолокаційні кадри, опубліковані 24 грудня, показують, що російські війська нещодавно просунулися на схід від Тернів (західніше Кремінної).
Російський військовий блогер стверджував, що російські війська знаходяться менш ніж за чотири кілометри від Тернів, хоча ISW зазначає, що геолокаційні кадри вказують на те, що російські війська знаходяться на відстані трохи більше чотирьох кілометрів від околиць міста.
Terny / Терни, Donetsk Oblast— Toaster (@klinger66) December 24, 2023
🟡0:45 ~49.0859, 38.0253
BMP attacked by FPV drone. (RUSOYOB 256) @GeoConfirmed @UAControlMap pic.twitter.com/YI5E0OQzUJ
Оперативна ситуація на Бахмутському напрямку
За повідомленнями російських джерел, українські війська нещодавно здобули успіхи поблизу Бахмута, хоча ISW не зміг підтвердити жодних змін на лінії фронту в цьому районі. Російський військовий блогер заявив 24 грудня, що українські сили просунулись на південний захід від Верхньокам'янського (30 км на північний схід від Бахмута), а також біля Хромового і Кліщіївки.
Російські та українські джерела повідомляють, що позиційні бої велися на північний захід від Бахмута біля Богданівки і Васюківки, на захід від Бахмута біля Іванівського і на південний захід від Бахмута біля Кліщіївки, Андріївки і Південного.
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