Загальний огляд:

Головнокомандувач ЗСУ склав список бажань на наступний рік

На Дніпропетровщині перехоплено дві російські ракети

Чорноморський флот РФ намагається видалити коментарі про застосування гранат із хімічною зброєю

Кулеба перестраховується щодо партійного розколу в США

Бойові дії вщухають під час свят, але повідомляється про деякі невеликі просування

Головнокомандувач ЗСУ задоволений західними подарунками, але уточнює, що саме потрібно на наступний рік

"Я не розчарований тим рівнем забезпечення, який ми мали у 2023 році", — заявив головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Валерій Залужний журналістам на прес-конференції у вівторок. "Так, воно було неповним, але, принаймні, дозволяло нам досить впевнено вести бойові дії", — сказав він.

Він детально виклав свій список побажань на наступний рік, особливо щодо чисельності військ та інноваційних технологій. Головною з цих потреб є збільшення чисельності війська, над чим Київ активно працює з точки зору нових методів мобілізації, але сказав, що ЗСУ можуть лише брати участь у спільних з Міністерством оборони робочих групах, щоб конкретизувати потреби на місцях, не більше.

Більше по темі Росія здійснила 465 хімічних атак по Україні з початку повномасштабного вторгнення Протягом грудня російські війська застосували хімічну зброю понад 80 разів. У середині місяця зафіксовано застосування нового типу спеціальних газових гранат РГ-ВО із вмістом невідомої хімречовини.

"Всі інші внутрішні потреби, які не залежать від західних партнерів — вони всі сформовані і подані до Міноборони. Вони обговорюються, і частина з них реалізується", — зазначив Залужний.

ЗСУ збили дві російські керовані ракети за кілька годин після того, як потопили "Новочеркаськ"

"У Дніпровському районі Дніпропетровської області підрозділ Повітряного командування "Схід" знищив дві керовані ракети Х-59", — повідомили у вівторок у Facebook ЗСУ, маючи на увазі ракети класу "повітря-земля" радянських часів, які росіяни зазвичай запускають з літаків Су.

Також у вівторок державна інформаційна агенція "Укрінформ" повідомила, що українські Повітряні сили знищили 13 ворожих безпілотників "Шахед" і великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ, 36-річний "Новочеркаськ" поблизу Феодосії.