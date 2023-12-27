Міністерство цифрової трансформації України повідомляє про запуск бета-тестування програми електронного резидентства uResidency, що дасть можливість громадянам інших країн реєструвати бізнес в Україні та вести його з будь-якої точки світу. Оскільки всі операції в програмі можна здійснити онлайн — від подання заявки на отримання статусу е-резидента до сплати податків.
Перевагами для України будуть надходження податків е-резидентів в український бюджет, розвиток банківської сфери через масштабування цифрових продуктів на іноземні ринки, а також додаткові можливості для залучення інвестицій та здобуття вищих позицій у міжнародних рейтингах, зокрема, щодо легкості ведення бізнесу в країні.
Зазначається, що програма орієнтована на власників малого бізнесу з Азії та Європи, зокрема, IT-спеціалістів і фахівців у сфері креативної економіки.
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Після успішного бета-тестування uResidency буде доступна громадянам чотирьох пілотних країн — Індії, Пакистану, Таїланду та Словенії.
Проєкт uResidency реалізується за підтримки Європейського Союзу в межах проєктів EU4DigitalUA та DT4UA, що впроваджує естонська Академія електронного управління.
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