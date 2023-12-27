Міністерство цифрової трансформації України повідомляє про запуск бета-тестування програми електронного резидентства uResidency, що дасть можливість громадянам інших країн реєструвати бізнес в Україні та вести його з будь-якої точки світу. Оскільки всі операції в програмі можна здійснити онлайн — від подання заявки на отримання статусу е-резидента до сплати податків.

Перевагами для України будуть надходження податків е-резидентів в український бюджет, розвиток банківської сфери через масштабування цифрових продуктів на іноземні ринки, а також додаткові можливості для залучення інвестицій та здобуття вищих позицій у міжнародних рейтингах, зокрема, щодо легкості ведення бізнесу в країні.

Зазначається, що програма орієнтована на власників малого бізнесу з Азії та Європи, зокрема, IT-спеціалістів і фахівців у сфері креативної економіки.

Більше по темі Розслідування: Віктор Медведчук став «новим бенефіціаром економіки Донбасу» Ексдепутат України та кум Володимира Путіна Віктор Медведчук, який наразі живе в Москві, бере участь у переділі власності в Росії та на тимчасово окупованих територіях України.

Після успішного бета-тестування uResidency буде доступна громадянам чотирьох пілотних країн — Індії, Пакистану, Таїланду та Словенії.

Проєкт uResidency реалізується за підтримки Європейського Союзу в межах проєктів EU4DigitalUA та DT4UA, що впроваджує естонська Академія електронного управління.