Про закриття ще однієї ділянки метро заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник в інтерв'ю з Економічною правдою.
«Просідає тунель, будуть планові роботи. Це питання своєчасного обстеження, своєчасного ремонту, підтримання його в робочому русі. Немає ніяких великих проблем», — зазначив Поворозник.
Керівництво комунального підприємства «Київський метрополітен» обіцяє, що рух поїздів перекривати повністю не будуть.
Скоріше за все, на цій ділянці організують почерговий човниковий рух одним тунелем в обидві сторони.
«Ми будемо зупиняти рух одним тунелем, а не двома одночасно. Це питання організації роботи в частині перевезення пасажирів. Будуть тимчасові проїзди, інша схема організації руху. Поїзди ніде не розвертатимуться, вони по черзі проїжджатимуть цю ділянку по одному тунелю», — зазначив заступник Кличка.
У Києві перевірять усі укриття
Однак нова схема пересування передбачатиме довші інтервали між поїздами.
Водночас «Київпастранс» організує додаткові маршрути наземного транспорту.
Початок ремонтних робот заплановано на літо 2024 року.
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