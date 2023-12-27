Цього року освіта продемонструвала, що може розвиватися навіть у такій складній ситуації. Далі про найважливіші події у сфері освіти за 2023 рік згідно з підсумками Асоціації інноваційної та цифрової освіти.

Призначення року

21 березня Міністром освіти і науки України призначили Оксена Лісового. Він пройшов професійний шлях від учителя до директора Національного центру «Мала академія наук України». Свою мету на посаді Міністра він сформулював так:

«У непростий для країни час ми продовжимо діяти заради перемоги та результатів, які ґрунтуватимуться на головних цінностях. Насамперед необхідно зосередити увагу на формуванні та розвитку дітей і молоді через створення умов для їхнього критичного мислення та інструментів для самореалізації у суспільстві».

Урок року

До цієї номінації увійшли одразу два уроки.

Перший пройшов 15 березня у прямому ефірі єдиного телевізійного марафону. Це був Всеукраїнський урок із профорієнтації за участю провідних українських роботодавців. Його в прямому ефірі побачили школярі в усіх регіонах України.

Другим був Всеукраїнський урок з ментального здоров’я для всіх учнів закладів загальної середньої освіти, який відбувся 1 вересня у межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?», ініційованої першою леді України Оленою Зеленською.

Виклик року

5 грудня були оприлюднені результати PISA-2022 – міжнародного дослідження якості освіти, спрямованого на оцінювання здатності 15-річного учнівства застосовувати знання й уміння з читання, математики та природничо-наукових дисциплін у реальних життєвих контекстах. Україна вже вдруге взяла участь у цьому дослідженні.

Утім, як і було очікувано, результати виявилися нижчими за ті, що були у минулому циклі. Скоріше за все на це вплинула сукупність чинників, пов’язаних із пандемією та повномасштабним вторгненням.

Результат року

Упродовж 2023 року активно відкривались Українські Освітні Хаби (цифрові освітні центри – DLC) для підтримки жінок і дітей, які наразі вимушено перебувають за кордоном через повномасштабну війну. Послугами таких хабів скористалися вже понад 300 000 осіб.

Наразі Мережа Українських Освітніх Хабів працює у десяти країнах ЄС. 8 грудня був відкритий Хаб у Великій Британії.

Окрім цього, наступного року планується відкриття Українських Освітніх Хабів у США, Японії, Італії та Австралії.

Титул року

Український учитель Артур Пройдаков увійшов до десятки найкращих вчителів світової премії Global Teacher Prize 2023. Своєю працею він має на меті показати, що робота сучасного вчителя — це не тільки проведення уроків у класі, а відповідальність педагога — це вміння бути гідним прикладом, дотримуватися системи цінностей.

Проєкт року

Під час пандемії COVID-19 та російської повномасштабної війни велика кількість учнів була позбавлена можливості повноцінно брати участь в освітньому процесі, що спричинило значні освітні втрати.

Для подолання цього виклику в листопаді стартувала Екосистема з надолуження освітніх втрат на основі штучного інтелекту, яка дозволяє учням виявити, які саме теми зі шкільних предметів потребують надолуження. Навчання можна пройти за допомогою інтерактивних кейсових уроків.

На пілотному етапі вже доступний контент з основних предметів для учнів 9-11 класів.

Зазначається, що за два місяці даним сервісом вже скористались понад 100 000 учнів, їхніх батьків та освітян.

Перспектива року

До цієї номінації також увійшли одразу дві ініціативи.

1 вересня Володимир Зеленський презентував інноваційний освітній застосунок «Мрія» — унікальний цифровий проєкт, який допоможе розкрити потенціал і таланти дитини.

А в грудні віцепрем'єр-міністр України – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров представив глобальну інноваційну візію, яка окреслює ключові напрямки розвитку країни у внутрішньо- та зовнішньополітичному контекстах. Глобальна інноваційна візія містить три розділи та план дій: «Екосистема інновацій», «Підтримка екосистеми інновацій» та «Розвиток пріоритетних галузей».

Цифровізація року

У грудні була проведена найбільша щорічна подія у сфері ІТ-освіти в Україні — «Synergy. IT Business & IT Education: 10th anniversary edition», яка об’єднала лідерів ІТ-бізнесу, представників закладів корпоративної, приватної, державної освіти, державного сектору та кращих експертів країни.

Під час заходу обговорили тенденції та перспективи розвитку глобального ринку ІТ-освіти, синергію освіти та інновацій і плани з розвитку ІТ-освіти в Україні на 2024 рік.

Ініціатива року

Цьогоріч стартувала ініціатива «Стаємо сильнішими разом!». Вона спрямована на вчителів, керівників закладів освіти, шкільних психологів, батьків, голів територіальних громад, працівників органів управління освітою громад. Але головне, що вона зорієнтована на кожну українську дитину.

Ініціатива має шість основних напрямків: нові компетентності вчителя в умовах воєнного стану, права людини та громадянина, психологічна підтримка, підтримка дітей з особливими освітніми потребами, безпечний освітній простір у закладах освіти.

Всього за рік дана ініціатива планує охопити 1000 громад.

Інновація року

У грудні завершилось масштабне соціологічне дослідження серед школярів 8-11 класів «Штучний інтелект (ШІ) у загальній середній освіті».

Для ефективного застосування ШІ в освіті запроваджений комплексний курс підвищення кваліфікації для освітян «Штучний інтелект в освіті». Його вже успішно пройшли понад 30 тисяч педагогів шкіл, професійно-технічних училищ та університетів. Також були розроблені спеціальні уроки для учнів з використання ШІ.

Можливість року

Оскільки вивчення іноземних, особливо європейських мов наразі вкрай важливе для українців у контексті інтеграції нашої держави до ЄС, Міністерство культури та інформаційної політики України запустило Національну екосистему вивчення та тестування рівня володіння англійської мови. Вже в листопаді стартувала платформа з вивчення польської мови для українців, яка отримала офіційний гриф Міністерства освіти і науки України для використання у закладах освіти.